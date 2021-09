Chile vs Brasil | Chile se juega sus cartas para llegar a Qatar en menos de una semana, y todo comienza con Brasil

Este jueves 2 de septiembre la selección chilena tiene uno de los partidos más importantes en las Eliminatorias Sudamericanas al Mundial de Qatar 2022. La Roja recibe a Brasil en el estadio Monumental con la obligación de buscar los tres puntos y continuar su camino a la siguiente cita planetaria. Un encuentro importante que podrás vivir de la mano de betsson.

Y es que el futuro de Chile se pone en juego con este duelo ante Brasil. La derrota ante Venezuela, en Caracas, y los empates de local con Colombia y Bolivia obligan a la Selección a ir por un triunfo sobre el Scratch, en Macul. En una jornada triple que comienza con varios partidos más que interesantes para disfrutar.

La polémica medida de la Premier League de no prestar jugadores a Sudamérica sin duda tiene su efecto en este choque. El equipo de Tite tiene varias bajas, incluidas Allison, Ederson, Richarlison y Gabriel Jesús; claro que Chile no se salva y no podrá contar Ben Brereton y Francisco Sierralta. Ahora, se suma la baja de última hora de Robbie Robinson.

Una jornada especial también para el recuerdo de los grandes de la selección chilena. Y es que un 1 de septiembre, pero de 2001, Iván Zamorano se retiraba de la Roja con un duelo de lujo ante Francia. "Se me vinieron todos esos momentos a la memoria junto a una inevitable tristeza por el adiós, pero dejando un legado imborrable construido con pasión y amor", cuenta Bam Bam en su blog.

Chile vs Brasil: Probables formaciones por las Eliminatorias Sudamericanas al Mundial de Qatar 2022

Chile: Claudio Bravo; Mauricio Isla, Paulo Díaz, Gary Medel, Guillermo Maripán, Eugenio Mena; Erick Pulgar, Charles Aránguiz, Arturo Vidal; Eduardo Vargas e Iván Morales.

Brasil: Weverton, Danilo (Daniel Alves), Éder Militão, Marquinhos,Alex Sandro; Casemiro, Bruno Guimarães, Lucas Paquetá; Neymar, Gabigol y Matheus Cunha (Hulk).



Chile vs Brasil: El favorito en el pronóstico

Con miras a este partido de las Eliminatorias Sudamericanas al Mundial de Qatar 2022, betsson te cuenta que el favorito para ganar es Brasil, que paga 1,78 veces lo que juegues, por sobre los 5,00 que paga Chile como vencedor del encuentro en el Estadio Monumental. Ahora, si piensas que termina en empate, paga 3,50 veces lo que apuestes.

Las cutoas para que te la juegues por la Roja ante Brasil por las Eliminatorias.

