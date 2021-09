Chile vs Brasil | Ver EN VIVO ONLINE GRATIS y por TV a La Roja en las Eliminatorias a Qatar 2022

Llegó el día y la Roja volverá a la cancha por Eliminatorias y con el público presente en el Estadio Monumental. Los hinchas vuelven este jueves y será en un partidazo frente a Brasil.

Duelo vital para la selección chilena y el sueño de clasificar al próximo Mundial de Qatar. Ya en un nuevo proceso con Martín Lasarte como técnico, el cuadro nacional necesita sumar puntos en esta inédita y polémica fecha triple de clasificatorias.

Hoy La Roja llega séptima con seis puntos y el triunfo vendría muy bien para subir posiciones. De local la obligación es ganar, pero para ello deberá vencer a la complicada selección brasileña.

La polémica medida de la Premier League de no prestar jugadores a Sudamérica sin duda tiene su efecto en este choque. El equipo de Tite tiene varias bajas, incluidas Allison, Ederson, Richarlison y Gabriel Jesús; claro que Chile no se salva y no podrá contar Ben Brereton y Francisco Sierralta.

Día y hora: ¿Cuándo juega Chile vs Brasil por Eliminatorias a Qatar 2022?

Chile vs Brasil jugarán este jueves 2 de septiembre a las 21:00 horas en el Estadio Monumental.

En horario de Brasil el partido se realizará a las 22:00 horas.

Televisión: ¿Quién transmite en vivo y en qué canal ver a Chile vs Brasil?

Chile vs Brasil por Eliminatorias a Qatae 2022 será transmitido por TV en vivo en TNT Sports HD y Chilevisión, en los siguientes canales según tu cableoperador:

TNT Sports HD

VTR: 855 (HD)

DTV: 1631 (HD)

ENTEL: 243 (HD)

CLARO: 490 (HD)

GTD/TELSUR: 845 (HD)

MOVISTAR: 896 (HD)

TU VES: **NO DISPONIBLE**

ZAPPING: 99 (HD)

CHV

Cable

VTR: 21(Santiago)/711

DirecTV: 151/1151

Movistar: 121/811

Claro: 55/555

Zapping: 21

TuVes HD: 57

Entel: 66

Mundo: 15/515

GTD/Telsur: 21/27

Para Brasil el partido será transmitido en vivo por SporTV y Rede Globo.

Online: ¿Dónde ver en vivo a Chile vs Brasil por streaming?

RedGol transmitirá completamente en vivo, online y full HD los partidos de La Roja y toda la fecha triple de Eliminatorias en nuestro sitio (solo para equipos con conexión a wifi y en territorio nacional).

Si buscas un link para ver el partido de Chile vs Brasil, podrás hacerlo en Estadio TNT y la señal en vivo de Chilevisión.