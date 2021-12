Este miércoles la selección chilena femenina salta a la cancha a disputar el último partido de la temporada y no será uno como cualquier otro. Desde las 21:00 horas, la Roja se mide ante Brasil para definir al nuevo campeón del Torneo Internacional de Manaos.

El equipo liderado por Christiane Endler enfrenta a las locales en un partido clave para definir al equipo ganador del cuadrangular. Ambos elencos llegan con dos triunfos bajo el brazo ante India y Venezuela, por lo que definirán en la última fecha a la nueva monarca.

Cote Urrutia confía en dar el gran golpe

Chile ya sabe lo que es celebrar en Brasil, luego de haber ganado la edición de 2019 del torneo. En aquella ocasión vencieron justamente a la Canarinha en la definición a penales, pero en esta ocasión quieren hacerlo en el tiempo regular.

En la previa del compromiso, María José Urrutia conversó con LUN y dejó en claro que no piensan en otra cosa que no sea salir con la victoria. "Sí, creo que podemos vencer a Brasil, tenemos que estar concentradas, estamos convencidas de eso".

La delantera, que se reecontró con el gol abriendo el marcador ante la India el domingo pasado, reconoció que no ha estado en su máximo nivel, pero poco a poco toma ritmo. "No me siento en mi mejor momento futbolístico, pero me hacía falta marcar para agarrar confianza y sacar mi mejor versión".

De hecho, destaca que en comparación con lo que era hace una década, hoy mira su carrera de una manera totalmente distinta. "Mi diferencia de hace 10 años es el profesionalismo con el que tomo el fútbol".

Consultada por el crecimiento en comparación a su rival de esta noche, Urrutia fue clara. "Se han ido acortado las diferencias pero más que nada por el pensamiento de las jugadoras, más que por el avance general del fútbol femenino en Chile, porque estamos a años luz de lo que se ha avanzado en Brasil en cuanto a infraestructura o sueldos a nivel de clubes".

Finalmente recalcó que trabaja a diario para mejorar su nivel frente a la portería. "Todos los DT que he tenido me dan tips y veo videos. Siempre me gustó Ronaldo Nazario, por eso uso la camiseta 9. En Colo Colo, las delanteras nos quedamos entrenando la definición, es importante tener siempre el arco en la cabeza".

Chile enfrenta esta noche a Brasil en la última fecha del Torneo Internacional de Manaos. El duelo está programado a las 21:00 horas en el Arena de Amazonia y será transmitido por el canal de YouTube oficial de la selección.