Segunda fecha del campeonato Sub 20 en España y en el que La Roja buscará cambiar la cara tras el debut con derrota con Inglaterra.

Chile vs Australia Sub 20 | Cuándo juegan, horario y quién transmite en vivo por TV y ONLINE a La Roja

Un duro golpe sufrió este miércoles la selección de Chile Sub 20, que en el torneo Costa Cálida Supercup en Murcia, España con el combinado de Inglaterra.

3-0 en contra fue el saldo que se llevó La Roja dirigida por Patricio Ormazábal, y que ya se prepara para dar vuelta la página rápidamente para jugar contra Australia en un nuevo amistoso de la categoría por el mismo campeonato.

Encuentro que ya tiene una "baja", esto porque Darío Osorio no será parte de la citación tras jugar el partido con los ingleses. El crack de Universidad de Chile fue nominado para la adulta, pero lo prestaron para este compromiso en España, mismo país donde concentra la selección de Eduardo Berizo y que jugará en Barcelona este viernes con Marruecos.

Ante los australianos, Ormazábal buscará nuevas variantes para mejorar el rendimiento del debut y sumar una victoria en el torneo europeo.

Día y hora: ¿Cuándo juegan Chile vs Australia sub 20?

Chile vs Australia juegan este sábado 24 de septiembre a las 16:00 hrs de Chile.

Televisión: ¿En qué canal ver en vivo por TV a Chile vs Australia sub 20?

El partido será transmitido por las señales de TNT Sports HD, TNT Sports 2, TNT Sports 3 y Chilevisión, en los siguientes canales:

Online: ¿Quién transmite por streaming en vivo a Chile vs Australia sub 20?

Para ver en vivo el encuentro por streaming podrás hacerlo en Estadio TNT Sports.