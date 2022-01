Periodista peruano está furioso con Chile por jugar en Calama: "Están sacando ventaja, no es ético"

Un partido histórico se jugará este jueves, porque por primera vez la selección chilena será local en un encuentro por las eliminatorias sudamericanas en regiones, ya que será anfitrión en Calama contra Argentina, por el camino al Mundial de Qatar 2022.

La localía itinerante ha sido utilizada por varios combinados sudamericanos, con Brasil jugando en Río, Manaos, Fortaleza, Belo Horizonte o Sao Paulo; Argentina en Buenos Aires, Mendoza, Córdoba, San Juan o Santiago del Estero; y Ecuador con Quito y Guayaquil como sedes.

Ahora lo hace la Roja con Calama como centro de operaciones, situación que no le gustó para nada al periodista peruano Pedro García, que en el programa Al Ángulo de Movistar Deportes desató su ira.

"Chile va a jugar en Calama, otra vez te hablo de los detalles, pero ¿qué tiene que hacer Chile en Calama, por qué puede jugar en Calama? Bueno, que lo haga es legal, pero no es ético, lo legal y lo ético me parece que no siempre coinciden", dijo de entrada.

"Chile si recurre a Calama es porque está sacando ventaja, están en su derecho, ahora yo soy respetuoso de Chile, a mí me parece que los chilenos están haciendo lo que tienen que hacer, tratar de sacar ventaja, que no me guste a mí es mi problema, mi reclamo es el siguiente, por qué nadie dijo nada, por qué nadie protestó", agregó.

Pero García no se quedó ahí, porque fue más allá, argumentando que la localía nacional en tierras calameñas "desvirtúa" el proceso clasificatorio.

"Que Chile vaya a jugar en Calama desvirtúa toda la eliminatoria, jugaron todo el resto de los partidos en Santiago y ahora a Calama, por qué en Calama. Argentina va a San Juan y no pasa nada, porque no hay el polvillo de Calama, la altitud de Calama, es normal, lo de Calama no. Calama es un lugar rarísimo para jugar una eliminatoria", cerró.

Recuerda que puedes ver los partidos de las Eliminatorias Sudamericanas en vivo y en directo por Redgol.cl. Sólo necesitas un dispositivo con internet fija y wifi, en territorio chileno, para seguir el camino a Qatar 2022 con la mejor calidad de imagen y sonido.