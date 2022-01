Chile vs Argentina | Horario, cómo y dónde ver en vivo al equipo de Martín Lasarte por la fecha 15 de las Eliminatorias CONMEBOL

La Eliminatorias sudamericanas rumbo a la Copa del Mundo de Qatar 2022 regresan esta semana con grandes encuentros porla fecha 15, siendo el más destacado para nosotros, el partido de la selección chilena, quienes recibirán en el Zorros del Desierto de Calama al combinado albiceleste de Lionel Scaloni.

Partidazo clave para las aspiraciones de La Roja de clasificar al Mundial. Los dirigidos por Martín Lasarte se encuentran al inicio de la fecha en el 6° lugar de la tabla de posiciones con 16 unidades, quedando a solo un punto de Colombia y Perú, quienes se ubican en el 4° y 5° lugar respectivamente y juegan entre ellos en Barranquilla.

El Equipo de Todos buscará aprovechar el duelo en la altura de Calama para sumar unidades importantes ante una selección argentina que habitualmente le cuesta jugar en estas condiciones,no obstante, a “Machete” y sus dirigidos también le servirá pensando en la siguiente jornada donde deberán viajar a La Paz a enfrentar a Bolivia.

Argentina, ya clasificada al Mundial gracias a su segundo lugar con 29 unidades, no podrá contar con Lio Messi, la estrella del PSG no fue citado y su lugar en el once titular lo podría heredar Paulo Dybala de la Juventus.

Día y hora: ¿Cuándo juegan Chile vs Argentina?

Chile vs Argentina juegan este jueves 27 de enero a las 21:15 hrs de Chile.

Televisión: ¿En qué canal ver en vivo por TV a Chile vs Argentina?

El partido será transmitido por CHV y las señales de TNT Sports, en los siguientes canales según tu cableoperador:

Online: ¿Quién transmite por streaming en vivo a Chile vs Argentina?

Chile vs Argentina y toda la fecha doble de las Eliminatorias de enero, la podrás ver en vivo, online gratis y full HD en RedGol.cl (solo necesitas conexión a wifi o internet fijo y estar en territorio chileno).

Además, podrás ver en vivo el encuentro por streaming en Estadio TNT Sports.