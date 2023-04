La segunda etapa del Sudamericano Sub 17 tiene a Chile buscando uno de los cuatro cupos al Mundial y el equipo de Hernán Caputto debuta en el hexagonal frente a la Albiceleste.

¿Cuándo juega Chile vs Argentina? La Roja Sub 17 tiene duro primer duelo en el hexagonal

Sudamericano Sub 17

Tremendo ha sido el desempeño de la Roja Sub 17 en el Sudamericano, que los tiene ya clasificados al hexagonal y listos para pelear por la clasificación al próximo Mundial. Y el primer desafío será el encuentro con Argentina Sub 17 en Quito.

Tras empatar con Ecuador, la selección chilena aseguró el segundo puesto del Grupo A, por lo que luchará en esta etapa de los seis mejores del Sudamericano y quedarse con uno de los cuatro cupos a la cita planetaria.

¿Cuándo juegan Chile vs Argentina Sub 17?

Chile enfrenta a Argentina este martes 11 de abril en horario por confirmar en el Estadio Olímpico Atahualpa de Quito.

¿En qué canal ver en vivo por TV este partido del Sudamericano Sub 17?

Este partido del Sudamericano Sub 17 será transmitido en TV Abierta por TVN, además de la señal de DSports, en los siguientes canales:

¿Dónde ver vía streaming en vivo este duelo del Sudamericano Sub 17?

Si buscas un link para ver este duelo del Sudamericano Sub 17 por streaming podrás hacerlo en Chile y toda Latinoamérica en vivo a través de la app DGO y la señal online de TVN.

La mano de Caputto se nota

Gran gestor del éxito de la Roja Sub 17 es justamente su técnico, Hernán Caputto. Y es que si bien aún falta para lograr el objetivo de clasificar al Mundial, lo hecho hasta ahora no es menor considerando los grandes fracasos de los últimos años de la categoría adulta y también la Sub 20.

Pero la Sub 17 es diferente y bien lo sabe Caputto, que tiene su tercer proceso al mando de esta categoría, donde en todas clasificó al hexagonal. Además, en los dos equipos anteriores avanzó al Mundial de la categoría. Eso sí, la segunda Copa del Mundo no la dirigió tras renunciar al cargo.

Ahora el ex Universidad de Chile buscará tener rendimiento perfecto al mando de la Sub 17 y llevar a un nuevo Mundial a la Roja juvenil.

Así fue la clasificación de Chile: