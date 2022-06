La resolución del caso Byron Castillo no fue como Chile esperaba y Ecuador no recibió sanción por la supuesta irregularidad en la participación del jugador. Sin embargo, esta historia todavía no termina y la ANFP aún tiene cartuchos por quemar.

Después de todo lo mediático que fue el caso, con Eduardo Carlezzo siendo la cara visible de la ofensiva chilena, la FIFA decidió no castigar a Ecuador, con lo cual los dirigidos por Gustavo Alfaro mantienen su participación en la Copa del Mundo de Qatar 2022. La resolución no solo hizo ruido en Chile y en Ecuador, sino que gran parte de América estuvo pendiente del veredicto.

A pesar de la decisión de la FIFA, la ANFP y Eduardo Carlezzo todavía tienen un par de cartas bajo la manga para continuar con la denuncia por el caso Byron Castillo, las cuales ya anunciaron que utilizarán. El mayor enemigo es el tiempo, pero están dispuestos a seguir hasta el fondo con esto.

¿Cuáles son los próximos pasos de La Roja en el caso Byron Castillo?

Apelar a la FIFA:

Lo primero que ahora tendrá que hacer Chile, es apelar a la FIFA respecto a su resolución en el caso. En el mismo comunicado en el que anunciaron el veredicto, el ente rector anunció que La Roja cuenta con 10 días para realizar este trámite.

Ir al TAS:

En caso de no tener una respuesta positiva en la FIFA, el siguiente camino es ir directamente al TAS. El Tribunal de Arbitraje Deportivo suele demorarse cerca de 6 meses o más en entregar una determinación, pero en vista de la cercanía con el Mundial, podría entregar un fallo antes de tiempo. En situaciones anteriores ya lo ha hecho de esta manera.