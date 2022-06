Eduardo Carlezzo no pierde la ilusión de que Chile gane la denuncia contra Ecuador por Byron Castillo para estar en Qatar 2022: "Confiamos"

La selección chilena sufrió este viernes un duro revés en medio de su denuncia contra Ecuador por Byron Castillo. La FIFA desestimó el reclamo de la Federación de Fútbol de nuestro país, lo que por ahora deja a la Roja sin opciones de ir al Mundial de Qatar 2022.

Tras conocerse el fallo, el ente rector del fútbol chileno espera para conocer los fundamentos de esta decisión y con ello prepara la artillería para contratacar. Pablo Milad sacó la voz para recalcar que apelarán tanto en la Cámara como en el TAS para así buscar el cupo en el torneo de noviembre próximo.

Eduardo Carlezzo, abogado de Chile en el caso, habló en conferencia de prensa y enfatizó en que lo ocurrido hoy no es una derrota. "Los temas que FIFA utiliza son los normales, es la forma. Ahora lo que importan son los fundamentos, con los que podemos llegar a conclusiones y encontrar los mejores caminos para la apelación", dijo.

El representante de nuestro país en la denuncia contra Ecuador por Byron Castillo no se quedó ahí y recalcó que el organismo debe actuar. "FIFA establece la falsificación de documentos. Si no estuviera, quizás no hay mucho que hacer, peor cuando FIFA pone que es una infracción, debe investigar. Puede fallar por eso".

En caso de que la FIFA no cambie su postura, Chile apelará al TAS para intentar conseguir la clasificación. Sin embargo, esto dejaría al límite los plazos. "Por todo lo que tenemos en manos, el principal enemigo es que el Mundial está ahí y la organización en curso".

"Logramos obtener demasiada documentación y su familia en Tumaco, la propia federación ecuatoriana lo declara colombiano. ¿Cómo se puede olvidar una investigación interna? ¿Cómo se puede descalificar?", agregó.

En esa misma línea, Eduardo Carlezzo recalcó que "con más margen de tiempo y el TAS da esa capacidad, podemos tener una ausencia donde se puedan mostrar cada uno de los argumentos, el juego puede estar bastante abierto".

Eduardo Carlezzo confía en que Chile llegue al Mundial de Qatar 2022

Chile perdió su primera batalla legal con Ecuador por Byron Castillo, pero no está todo perdido. De hecho y a la espera de la fundamentación, la Federación de Fútbol de nuestro país puede ir hasta la Cámara de Apelaciones e incluso el TAS para agotar las instancias posibles para ganar el caso.

Y si bien se especuló que podía incluso evitarse el seguir bajo la justicia de FIFA, lo cierto es que no se puede cambiar el orden. Así por lo menos lo dejó claro Eduardo Carlezzo.

"Simplemente no podemos pasar de instancia. El código disciplinario de FIFA dice que es apelable, tenemos que hacerlo para después llegar al TAS", señaló

De hecho, para el abogado de Chile, la historia para atrás demuestra que la máxima entidad del fútbol puede aplicar una sanción. "Hemos visto casos donde FIFA desconsideró decisiones nacionales. Ellos, y lo he visto, siempre aplican sus propias reglas y normativas. Esa es la idea (...) Esperamos que FIFA aplique, porque el código disciplinario castiga falsificación de documentos".

Las cosas se pusieron cuesta arriba y ahora no es solo las instancias, sino que también el tiempo el que está en contra de la Federación de Fútbol de nuestro país. Eso sí, al ser consultado por si aún hay chances de ir al Mundial de Qatar 2022, Eduardo Carlezzo deja instalada la ilusión: "Confiamos".

Chile da vuelta la página tras la primera parte de la denuncia y se enfoca en lo que serán las apelaciones. Ya sea en la FIFA o el TAS, la Roja se jugará sus últimas chances para lograr un cupo en el torneo.