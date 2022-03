Tras semanas de rumores, este lunes el Blackburn Rovers confirmó que Ben Brereton Díaz se integrará a la selección chilena . Los médicos de la Roja tienen la última palabra, mientras que su técnico en Inglaterra pide no arriesgarlo.

Ben Brereton Díaz tenía con el corazón en la mano a todo Chile ante la posibilidad de quedar fuera de las Eliminatorias Sudamericanas al Mundial de Qatar 2022. El delantero sufrió una lesión a mediados de febrero, que lo ha mantenido lejos de las canchas y en recuperación, amenazando su participación en los choques ante Brasil y Uruguay.

Mucho se habló en los últimos días: una recaída, la negativa de su club para cederlo y las ganas de estar que el propio artillero mostraba en redes sociales. Pero este lunes finalmente se entregó la buena noticia desde Inglaterra.

Blackburn Rovers confirmó que Ben Brereton Díaz ya viaja a nuestro país para sumarse a los trabajos de la selección chilena de Martín Lasarte. El delantero aterrizará en suelo nacional dentro de las próximas horas, para comenzar con todo la "Operación Qatar 2022".

El crack chileno-inglés arrastra molestias que le han impedido trabajar con normalidad, pero en la Roja esperan dar el veredicto final. Y es que una vez llegue a Chile, serán los médicos del equipo de todos los que tengan la última palabra sobre sus opciones de jugar ante Brasil o Uruguay.

En Blackburn Rovers piden no arriesgarlo

El Blackburn Rovers había dejado en claro en los últimos días que no quería ceder al jugador ante el estado de su lesión. Sin embargo, el reglamento de la FIFA impide que lo puedan retener, por lo que deberá sumarse a la selección chilena para ser evaluado.

Sin embargo su técnico, Tony Mowbray, reiteró que espera que Martín Lasarte no lo arriesgue. "Ha volado a Chile y lo estarán evaluando. En un mundo ideal, se quedaría aquí y se prepararía, se pondría al día y avanzaría para jugar contra Coventry", señaló.

De hecho, el DT del Blackburn dejó en claro que Big Ben llega con todos los documentos que demuestran que no debe jugar. "Hemos enviado nuestros registros médicos y nuestras opiniones sobre dónde creemos que está y creo que hay muy pocas posibilidades de que esté involucrado en ese primer juego contra Brasil".

"Tenemos que lidiar con eso. Hay mucho en juego para Chile y nos hemos guiado por las reglas de la FIFA", insistió Tony Mowbray, que luego recalcó el sentir del goleador pero llamó a no poner en riesgo su lesión.

"Ben lo ha pasado fantástico con Chile, pero si no se siente del todo bien, debería decírselo porque contra Brasil no van a querer jugar con medio jugador. Van a querer 11 troyanos que luchen por su país, no alguien cojeando", señaló.

Con esto, Ben Brereton Díaz pone fin a la teleserie por parte del Blackburn Rovers y ahora se enfoca en lo que será los trabajos con la Roja. El cuerpo médico tiene una tarea más que clave para lograr que el delantero esté en condiciones, pero no será hasta el jueves cuando realmente exista claridad sobre su presencia.

