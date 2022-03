Ben Brereton Díaz sigue trabajando para llegar a las eliminatorias a Qatar 2022 . En el Blackburn Rovers no creen que esté listo, pero el delantero responde con imágenes en Instagram.

La selección chilena está a solo días de salir a buscar su última oporutnidad para seguir en carrera en las Eliminatorias Sudamericanas al Mundial de Qatar 2022. El próximo 24 de marzo, la Roja visita a Brasil buscando un milagro para soñar con un cupo al torneo.

El equipo dirigido por Martín Lasarte no tiene una tarea fácil en su lucha por la clasificación a la cita deportiva de noviembre próximo. Ante la Canarinha debe ir por un resultado favorable y que le permita llegar con vida al cierre frente a Uruguay, rival directo.

La Generación Dorada no quiere despedirse sin jugar un último mundial y liderará al plantel que buscará la hazaña. No obstante, las cosas no han resultado favorables y más luego de perder a Ben Brereton Díaz, su principal carta de gol.

El delantero chileno-inglés del Blackburn Rovers recibió el llamado en junio del año pasado y de inmediato se transformó en figura. Su rendimiento ha dejado cuatro goles con la camiseta de la Roja, pero luego de su lesión en la Championship, su presencia es toda una incógnita.

Ben Brereton Díaz trabaja con todo para estar con Chile

Ben Brereton Díaz se lesión en febrero pasado luego de presentar molestias. Los exámenes revelaron una rotura de ligamentos del tobillo, la que lo ha tenido lejos de las canchas y en recuperación desde entonces.

Los médicos del Blackburn Rovers dejaron claro que el delantero no volverá a jugar antes de abril, lo que lo dejaría fuera de las eliminatorias. No obstante, en la selección chilena quieren contar con él como sea y esperan que termine su recuperación en nuestro país

Ben Brereton Díaz quiere estar con el resto de sus compañeros y así ir juntos por la hazaña ante Brasil. Es por ello que, en medio de rumores sobre sus avances, el propio jugador luce su recuperación en redes sociales.

Este viernes a través de su cuenta de Instagram, Big Ben publicó una nueva imagen mientras trabaja con los médicos en Inglaterra y llenó de ilusión a los hinchas. Con emoticones de "fuerza" y "tiempo", el chileno-inglés deja claro que espera estar lo antes posible de vuelta.

Por ahora, Ben Brereton Díaz sigue en recuperación con el Blackburn Rovers, a la espera de la nómina de Chile para las eliminatorias. De estar en ella, buscará la forma de jugar ante Brasil o Uruguay, acompañando a Chile en su aventura por un nuevo sueño mundialista.