DT del Blackburn Rovers avisa que médicos de Chile quieren evaluar a Ben Brereton Díaz para saber si llega a las eliminatorias

Tony Mowbray aseguró que desde Chile quieren contar con Ben Brereton Díaz para que los médicos de la selección digan si puede o no estar ante Brasil y Uruguay. Eso sí, dejó en claro que no quiere que juegue, pero no puede hacer nada si es convocado.