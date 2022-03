Tony Mowbray, entrenador del Blackburn Rovers, volvió a hablar del tema de Ben Brereton y su nominación con la selección chilena. Afirma que si la Roja no logra una primera fecha positiva no hay necesidad que el atacante se arriesgue para jugar contra Uruguay.

Contar o no con Ben Brereton Díaz en la última doble jornada de las Eliminatorias Sudamericanas para el Mundial de Qatar 2022, en la que se disputan las finales frente a Brasil y Uruguay, es aún una incógnita total ante el estado físico del delantero por su lesión del tobillo izquierdo de la cual tuvo una recaída.

Es un hecho que el goleador de la Roja viajará sí o sí el lunes para integrarse a las órdenes del cuerpo técnico de Martín Lasarte pero su entrenador en Blackburn Rovers, Tony Mowbray, pone condiciones y mucha presión para el futbolista pues está convencido que difícilmente pueda jugar en el primer partido ante Brasil.

Pero no solo eso, sino que si el combinado nacional no sale bien parado del duelo ante la Canarinha y las posibilidades son bajas para la última fecha no debe ni siquiera jugar. "Dependerá de cómo le vaya contra Brasil y cuáles sean los otros puntajes, y si no hay necesidad de que juegue contra Uruguay, entonces probablemente estará en un avión de regreso a casa", apuntó.

Con esas palabras, prácticamente está sugiriendo a Chile qué hacer con esta situación que se ha tornado toda una teleserie entre los dos equipos con Mowbray como un vocero que nunca ha ocultado su molestia por los viajes que debe hacer el atacante para cumplir sus compromisos de selección.

Cabe destacar que Brereton no disputa un partido desde el pasado 14 de febrero en el duelo del Blackburn Rovers ante West Bromwich. Ahora será evaluado por los médicos de Chile para determinar qué tanta acción puede tener en estos dos compromisos fundamentales para soñar con Qatar.

Recuerda que puedes ver los partidos de las Eliminatorias Sudamericanas, en vivo y en directo, vía streaming por Redgol. Sólo necesitas un dispositivo con internet fija o wifi, en territorio nacional, para seguir el camino a Qatar 2022 con la mejor calidad de imagen y sonido.