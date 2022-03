Ben Brereton fue agua en el desierto para la Selección Chilena. Cuando apareció en la Copa América, anotando un gol a Bolivia y mostrando un buen rendimiento, los hinchas de la Roja se enamoraron del delantero nacido en Inglaterra.

Su olfato goleador, el cabezazo y la potencia para poder superar rivales son características que no se encuentran fácilmente en nuestro fútbol, por lo que le dio un salto de calidad a la escuadra que dirige Martín Lasarte que se ve reflejada en números.

En eliminatorias, Brereton jugó seis partidos. Y con Ben en cancha Chile sumó el 66,6% de los puntos, merced a cuatro triunfos y dos derrotas. Se cayó contra Argentina y Perú, mientras que se venció dos veces a Paraguay, a Bolivia y Venezuela.

Números buenísimos, que si se pudiesen repetir de cara a las dos últimas fechas acercarían a la Roja al repechaje: eso porque significaría conseguir 4 puntos de los 6 que estarán en disputa, el objetivo trazado en esta recta final.

El problema es que cuando el oriundo de Inglaterra no ha jugado en este proceso rumbo a Qatar las estadísticas muestran un paupérrimo rendimiento de la Roja, que alcanza apenas un 23%.

Son 10 encuentros en los que Brereton no jugó por distintas razones: Reinaldo Rueda no lo convocaba, Martín Lasarte no lo utilizó, no lo dejaron viajar desde Inglaterra y una suspensión.

En esos partidos solamente se le ganó a Perú, mientras que se consiguió un punto contra Colombia, Bolivia, Argentina y Ecuador. El problema es que se cayó en cinco oportunidades, ante Uruguay, Venezuela, Brasil, Colombia y Ecuador.

Su recuperación en los días que restan para jugar contra Brasil y Uruguay parece vital de acuerdo a estas potentes cifras. ¿Se la jugará Brereton por jugar a media máquina o preferirá no arriesgar pensando en su futuro?