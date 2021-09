Este jueves en Barranquilla Colombia y Chile disputarán un partido clave para las aspiraciones de ambas selecciones de llegar a Qatar 2022.

Así como la Roja tiene en Alexis Sánchez a su gran ausente, los cafeteros extrañan a su buque insignia, James Rodríguez, el que a diferencia del Niño Maravilla no está lesionado, si no que Reinaldo Rueda lisa y llanamente no cuenta con él.

En su cuenta de Twitch, el delantero del Everton analizó el crucial duelo aseguando que "es un partido muy jodido, Chile tiene jugadores experimentados pero estamos en casa. ¿25 mil fans? Bueno, la gente que va tiene que estar ahí en cada jugada, los jugadores sienten eso, hay que darles buena energía a los muchachos para que puedan ganar hoy".

En esa misma linea James cree que "después de dos empates hay que ganar como sea, desde acá estaré mandando mi buena energía, espero que todo el país esté conectado, buena energía siempre, contra el que sea... Quería hablar de eso, de meterles buena energía a los muchachos... Lo voy a ver claro, es como a la 1 am acá pero vale la pena la trasnochada. Falcao que meta gol, que sea Díaz, JuanFer, el que sea pero que ganemos hoy",

Para cerrar Rodríguez explica porque es vital ganar hoy para Colombia. "Hay que ganar estos tres puntos para que Colombia vaya a otra Copa del Mundo, faltan muchas fechas, pero con el talento que hay y las condiciones se tienen hay que ir al Mundial cada cuatro años", cerró.

Redgol traerá para ti la transmisión de las Eliminatorias Sudamericanas, en vivo y en directo y de manera gratuita. Sólo debes ingresar a la página desde tu dispositivo favorito, con conexión fija o wifi de internet, en territorio nacional. Y disfrutarás a la Roja con la mejor imagen y sonido.