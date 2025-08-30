Este domingo la WWE celebra un nuevo Premium Live Event, se trata deClash In Paris, el cual como dice su nombre se celebrará en la capital de Francia y en específico en Paris La Défense Arena, recinto con una capacidad para 40 mil personas.

Gran evento de wrestling que lamentablemente no contará con Stephanie Vaquer a pesar de haber sido anunciada en su momento. Esto porque “La Primera” estaba programada en un inicio para enfrentar a Naomi por el título mundial femenino, no obstante, la campeona dejó día atrás el título vacante por encontrarse embarazada, situación que derivó en el retiro de la chilena de la cartelera.

Sin Vaquer, la cartelera del evento sigue igual de potente con grandes nombres; como Roman Reigns, John Cena, Seth Rollins, CM Punk, Becky Lynch y Nikki Bella. Todos los detalles del evento parisino, a continuación, en RedGol.

ver también Stephanie Vaquer deja sentido mensaje tras ser bajada por WWE de evento en París

¿A qué hora se celebra WWE Clash In Paris 2025?

WWE Clash In Paris se celebra este domingo 31 de agosto a partir de las 14:00 horas de Chile en el Paris La Défense Arena de París, Francia.

Mira, a continuación, los horarios para los distintos países de Latinoamérica:

Horario evento Países de LATAM 12:00 horas México, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, El Salvador y Honduras. 13:00 horas Colombia, Perú, Panamá y Ecuador. 14:00 horas Chile, Bolivia, Puerto Rico, República Dominicana y Venezuela. 15:00 horas Argentina, Paraguay y Uruguay.

¿Dónde ver Clash In Paris EN VIVO en Chile y LATAM?

Al igual que los otros grandes eventos de WWE este 2025, el evento a celebrarse en Francia irá EN VIVO para Chile y en gran parte del mundo solamente a través de la plataforma de streaming, NETFLIX.

Publicidad

Publicidad

En Chile, los precios actuales de los planes de NETFLIX van desde los $7.190 hasta los $12.990 mensuales, te puedes suscribir y disfrutar de Clash In Paris ingresando al sitio www.netflix.com.

Cartelera de Clash In Paris 2025

John Cena vs. Logan Paul

Seth Rollins (c) vs. CM Punk vs. LA Knight vs. Jey Uso: Fatal 4 Way por el campeonato Mundial Pesado de WWE

Fatal 4 Way por el campeonato Mundial Pesado de WWE Sheamus vs. Rusev: Good Ol’ Fashioned Donnybrook (sin reglas)

Good Ol’ Fashioned Donnybrook (sin reglas) Roman Reigns vs. Bronson Reed

Becky Lynch (c) vs. Nikki Bella: Campeonato Intercontinental Femenino de WWE

Publicidad