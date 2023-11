El Campeonato Mundial de Moto GP está llegando a su recta final con la competencia que se desarrolla en Losail, Qatar. La competencia más importante del motociclismo de velocidad en el mundo vive una cerrada disputa por el título entre el italiano Francesco Bagnaia y el español Jorge Martín.

Pero esa disputa por la corona pasó a segundo plano en entrenamientos previos a la carrera. Y es que dos pilotos de la zona media de la parrilla, como Aleix Espargaró y Franco Morbidelli se trenzaron en una insólita pelea que terminó a los empujones. Lo peligroso es que no se habían bajado de la moto.

En plena curva siete del circuito, los motociclistas se toparon, generando reclamos por ambas partes. Espargaró, el más ofuscado, esperó a Morbidelli y tras decirse un par de cosas terminó empujándolo, cuando giraban a cerca de 150 kilómetros por hora.

La situación se viralizó de inmediato por redes sociales y obligó a una sanción por parte de los comisarios. Estos multaron con 10 mil euros a Espargaró y también lo castigaron con seis puestos en la parrilla para la carrera que se iba a desarrollar este domingo.

Espargaró pide disculpas y Morbidelli no las acepta

“Estaba haciendo mi entrenamiento y entonces, Álex Márquez se cayó en la curva 2. Había una bandera amarilla. Así que Jorge Martín, que iba delante de mí, ralentizó la marcha, como hice yo. Pero cuando llegamos a la curva 4, Aleix me adelantó”, destacó Morbidelli.

“Yo le devolví el adelantamiento porque quería volver a mi posición original. Luego, él me adelantó como un loco en la curva 6, casi cayéndose y casi haciendo que me cayera yo. Cuando estaba intentando decirle que se lo tomara con calma, porque se vino hacia mí, se puso furioso y empezó a hacerme feos gestos, como siempre hace“, agregó.

“Cuando le estaba diciendo que se calmara, hizo lo que todos visteis. Es una acción con una enorme falta de respeto hacia mí. Le hemos visto exagerando muchas, muchas veces en su carrera. Tiene muchos más episodios por los que sentir vergüenza que por los que sentir orgullo. Me pregunto qué le dirá a sus hijos“, cerró

Además, criticó el castigo interpuesto para Espargaró. No quiero decir cuál es el castigo adecuado, pero ponerle a mi lado en la carrera de mañana es reírse de nosotros”, proclamó. “También esto es una falta de respeto para nosotros. Le quiero ver siempre a 100 metros de mí y, en cambio, estará a mi lado”, añadió.

“La verdad es que ha sido un día para olvidar. Primero, con el incidente con Morbidelli, en el que obviamente he tenido una reacción muy mala. Él se estaba paseando por la pista, casi me choco dos veces por el medio de la trazada, luego no me dejaba entrar otra vez en pista y he perdido los papeles”, señaló Espargaró.

“Ha sido una acción completamente desmesurada y por eso he recibido una sanción. Desde mi punto de vista, es demasiado. Pero obviamente la acepto porque la imagen esa no es buena”, apuntó el motociclista.

¿Merecía Aleix Espargaró una sanción más grande tras su acción ¿Merecía Aleix Espargaró una sanción más grande tras su acción YA VOTARON 0 PERSONAS

Sigue todas las noticias del deporte nacional, internacional y las tendencias en nuestro país en los canales de difusión de RedGol. Puedes hacerlo en WhatsApp o Google News.