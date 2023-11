Brillante está siendo hasta ahora la actuación del Team ParaChile en los Juegos Parapanamericanos Santiago 2023. La delegación nacional sumó varias medallas de oro en el sábado, gracias al tenis de mesa, además de otra presea dorada conseguida por Juan Carlos Garrido en el levantamiento de pesas.

Y este domingo también comenzó con grandes noticias. La primera alegría del día vino por parte del ciclismo en ruta. Y es que Matías Mansilla, acompañado de su hermano Marcelo, logró una medalla de bronce en la prueba contrarreloj correspondiente a la clase B, específica para deportistas con discapacidad visual.

El binomio chileno llegó a 2 minutos y medio del ganador de la prueba, el argentino Maximiliano Gómez, que se llevó la medalla de oro con un tiempo de 28 minutos y 27 segundos. En segundo lugar, en tanto, quedó Nelson Serna, de Colombia, que llegó a 18 segundos.

En las calles de Isla de Maipo, los chilenos celebraron una histórica medalla, la primera que consigue nuestro país en este deporte en unos Parapanamericanos. Ambos deportistas habían tenido que pedir ayuda económica en su cuenta de Instagram para participar del Campeonato Nacional de Paraciclismo, en julio pasado.

Matías Mansilla, el paraciclista que compite desde hace solo un año

El deportista, siempre acompañado de su hermano, comenzó a practicar este deporte hace solo un año. “El año pasado un amigo mecánico, que siempre ha arreglado mi bici, me preguntó si conocía las bicicletas dobles para ciegos. Empecé a averiguar, me enteré de que en Chile había paraciclismo pero nadie practicaba tándem, y me interesé”, destacó a Diario el Heraldo, de la región del Maule.

El linarense comenzó así un largo peregrinar para conseguir apoyo. “Nos pusimos la meta de participar en la clasificatoria de la Laguna Caren de marzo del 2022. Nunca habíamos andado en bicicleta doble, y se nos dio bien. Es que somos súper deportistas, siempre salíamos a pedalear grandes distancias”.

En esa competencia compitieron con lo justo. “Ni siquiera alcanzamos a pintar la bici, y competimos con lo más básico, zapatillas comunes, pedales corrientes. “Ganamos y clasificamos. Con esta victoria fuimos a la municipalidad de Linares a pedir algún tipo de apoyo, también de algunas personas. Con eso pudimos comprar los pedales y zapatillas de competencia, y también los cascos”, contó.

Con este resultado, el Team ParaChile alcanza las 14 medallas en lo que va de evento y de a poco se empieza a acercar a las 33 medallas conseguidas en Lima 2019, su mejor actuación hasta ahora. Ahí se llegaron a las 10 medallas de oro, 12 de plata y 11 de bronce.

¿Cuándo son los Parapanamericanos de Santiago 2023?

Desde el viernes 17 de noviembre se dio inicio oficial a los Juegos Parapanamericanos de Santiago 2023, que llegarán a su fin el domingo 26.

