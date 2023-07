Wimbledon ya deleita a los fanáticos del tenis en el mundo. En Chile celebramos el histórico triunfazo de Tomás Barrios (133°) y esperamos ansiosos por el debut de Nicolás Jarry (28°), pero hay dos estrellas que se roban todas las miradas.

Se trata de la española Paula Badosa (35°) y el griego Stefanos Tsitsipas (5°), quienes han sorprendido a todos al confirmar hace pocas semanas su relación amorosa y ahora son puro amor en los entrenamientos para el tercer Grand Slam del año, donde se estrenan este martes 4 de julio igual que el Príncipe.

Wimbledon romántico: Badosa y Tsitsipas entrenan a puro amor

Tsitsipas, de 24 años, y Badosa, de 25, no han dejado de mostrar la intensidad de sus primeros días de relación, y los seguidores del tenis están felices con su unión. Por eso, tienen cariñosas prácticas de cara al inicio del torneo británico.

El cuadro principal de Wimbledon arrancó este lunes 3 de julio, pero verán acción este martes 4. El primero en ver acción será el griego, quien debuta a las 6:00 horas de Chile ante el expupilo de Nicolás Massú, el austriaco Dominic Thiem.

Tras eso será el turno de la española. Badosa se mide con la estadounidense Alison Riske en la cancha 12 del All England Lawn Tennis and Croquet Club, duelo que no se jugará antes de las 9:15 horas de nuestro país.

Posterior a ellos será el momento de Nicolás Jarry. El Príncipe se estrena en la cancha 5 ante el italiano Marco Cecchinato, duelo programado para no antes de las 10:30 horas de Chile.