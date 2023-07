Tomás Barrios fue el primer chileno en saltar al césped de Wimbledon 2023 y le regaló una gran alegría a los fanáticos nacionales. El de Chillán derrotó a Sebastián Báez (46°) y se metió en la segunda ronda del Grand Slam inglés, hecho que lo dejó más feliz que perro con dos colas.

En la previa, el argentino era el claro favorito del partido, tanto por ranking como por historial entre ellos. Sin embargo, Barrios vive un buen momento en el circuto y lo demostró en Londres, donde derrotó a Báez con un tenis solido. 7-6, 3-6, 6-3 y 7-6 fue el marcador final en favor del chileno, con lo cual sigue con vida en Wimbledon.

El triunfo sobre Báez tiene dos importantes hitos para Barrios. Se convirtió en la mejor victoria de la carrera del chileno y además, en su primer triunfo en un Grand Slam. Dos motivos para estar saltando en una pata: “Estoy contento por cómo se dio la semana. En la pasada por la qualy tuve un partido a cinco sets muy duro y hoy de nuevo tuve un duelo largo a cuatro sets y muy cerrado. Estoy feliz de estar en segunda ronda y de ganar mi primer partido en un cuadro de Grand Slam“, explicó tras el partido a ESPN.

Barrios será el nuevo N°2 de Chile

El camino de Marcelo Tomás no fue fácil. El chillanejo debió superar la qualy para poder meterse en el cuadro principal. Pese a esto, el integrante del equipo chileno de Copa Davis cree que le favoreció para llegar acostumbrado al césped inglés: “Me dio más partidos en el cuerpo, sobre todo en esta superficie que no es fácil. Tras la última ronda de la qualy tuve muchos días de descanso, eso también me vino de buena forma para hoy”, detalló.

Con el triunfo sobre Báez, de momento Barrios estaría alcanzando el puesto 118° del ranking ATP, lo que sería su mejor ubicación en el circuito y además, le quitaría el puesto de N°2 chileno a Cristian Garin (124°). Tomás volverá a jugar el miércoles 5 de julio, donde enfrentará a David Goffin (123°). El belga en su momento fue el 7° del planeta, por lo que es un jugador de mucho cuidado.

“Es un rival muy duro obviamente, pero yo tengo que hacer mi juego, el cual se adapta muy bien acá en pasto. Tengo buen saque y puedo devolver bien también. A disfrutar lo que se viene”, cerró el chileno.