Santiago Ford apuntó a los responsables por el bochorno que vivió en el Multistars, evento internacional de declatón del que tuvo que retirarse porque no llegaron sus garrochas. El medallista de oro en Santiago 2023 ahora ve en riesgo su clasificación a los Juegos Olímpicos de París 2024.

En diálogo con ADN, el decatleta contó que “lo primero que falló fue la comunicación a través de los encargados de mi viaje. Cuando llegamos al aeropuerto, la aerolínea (Air France) no sabía que nosotros transportábamos garrochas, y yo estaba solo con mi entrenador, no teníamos apoyo”.

“La aerolínea no transporta garrochas, porque tiene una ley que no la entiendo. Entonces, no se hizo la gestión. Si la aerolínea no puede llevarlas, ¿qué va a pasar el día de mañana? Como perdí los puntos en esta competición, tengo que volver a competir en Europa”, lamentó.

Por eso, Ford responsabilizó a la Federación Atlética de Chile. “Se encargan de comprar los pasajes, pero también tienen que encargarse de que yo viaje con mis garrochas”, manifestó. Como los implementos no llegaron, Ford tuvo que competir con una garrocha prestada y no obtuvo el resultado que esperaba.

En el segundo día de pruebas y mientras competía por el podio, Ford debió retirarse. Por eso, el 25 del ranking olímpico no pudo sumar puntos en su lucha por clasificar a los Juegos Olímpicos y puso en riesgo su presencia para la máxima cita del deporte.

Santiago Ford denuncia: “¿Qué está pasando?”

“No puede pasar que llegue al aeropuerto y la aerolínea me diga que no puedo viajar con mis garrochas, que no sabían que iba a viajar con eso y que tienen una ley que lo prohíbe. Luego llego a la competencia y todos los países del mundo, hasta los de Sudamérica, tienen garrochas. ¿Qué está pasando?”, apuntó.

“No quiero que esto vuelva a pasar, porque me afectó no solamente a mí, sino a mi equipo completo. Tendremos que hacer otra planificación para volver a competir en Europa a mediados de junio. No me puedo dar el lujo de que esta situación se repita. Me estoy jugando mi clasificación olímpica”, cerró Ford.

Toda la actualidad del deporte chileno e internacional en la palma de tu mano. Sigue el grupo de WhatsApp de Redgol y encuéntranos también en Google News.