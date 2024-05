"Muy frustrante": Santiago Ford puede quedar fuera de los Juegos Olímpicos por no tener garrochas

Santiago Ford, medallista de oro en Santiago 2023, expuso una insólita situación que puso en peligro su clasificación a los Juegos Olímpicos. El decatleta tuvo que competir con una garrocha prestada en el Multistars, evento internacional de decatlón, y no pudo sumar puntos en su lucha por ingresar a París 2024.

“El objetivo de esta competición era quedar entre los cinco primeros y asegurar puntos para subir en el ranking olímpico. Al empezar el segundo día me ubicaba en el tercer puesto a menos de 100 puntos del líder, pero al no tener mis garrochas no pude tener el resultado esperado en esa prueba”, contó Ford.

Tras cinco pruebas y mientras competía por el podio, el decatleta tuvo que abandonar. “Es muy frustrante que pasen estas cosas, realmente desesperante, y lo único que espero es que más allá de que esto no me pase más a mí, es que quede un precedente para que no le pase a nadie de mis compañeros”, escribió.

“Yo por lo único que entreno y trabajo día a día es para representar y dejar en lo más alto el nombre de Chile, de verdad les prometo que lo he dado todo para dejar el nombre de mi país en lo más alto y por lo mismo es muy frustrante que esto haya sucedido”, lamentó.

Santiago Ford tuvo que competir con una garrocha prestada y cedió terreno en la clasificación a París 2024 | Photosport

Qué pasó con las garrochas de Santiago Ford

Según informó El Mercurio, un problema de la aerolínea le impidió a Santiago Ford contar con sus garrochas en el Multistars, evento que se disputaba en Italia. El tamaño de las varas fue el problema. Desde el entorno del deportista apuntaron a la Federación Atlética por no intentar buscar soluciones.

El decatleta teme que le vuelva a suceder lo mismo en su siguiente desafío, el Iberoamericano en Brasil. “Lamentablemente, el escenario no ha cambiado y estamos muy preocupados porque no tenemos la seguridad de que viajemos con las garrochas. ¡NUEVAMENTE LO MISMO!”, contó en redes sociales.

Ford competirá en Brasil y en otro evento en Europa para buscar su clasificación a los Juegos Olímpicos. El chileno nacido en Cuba está 25° en el ranking olímpico y debe ubicarse entre los 24 primeros puestos para acceder a la máxima cita del deporte.

