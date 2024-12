Sólo faltaba la confirmación. Desde que se convirtió oficialmente en la tercera deportista en la historia de Chile en ganar una medalla de oro olímpica, se sabía que Francisca Crovetto iba a ser condecorada como la mejor atleta del 2024.

Gracias al triunfo en el tiro skeet de los Juegos Olímpicos de París, faltaba la ratificación del Círculo de Periodistas Deportivos para que le entregara el máximo premio que se le otorga en este país a un deportista: “El Cóndor de Oro”.

El reconocimiento finalmente llegó. En la ceremonia de premiación a los más destacados del deporte chileno en el 2024, que se realizó en el Teatro Municipal de Las Condes, Crovetto fue alzada de forma indiscutida como “La Mejor de las Mejores”.

Francisca Crovetto, la “Mejor de las Mejores”

Tras recibir el reconocimiento de parte del ente gremial, la “Pancha” aprovechó de celebrar el premio que recibió, a nivel paralímpico, la canoísta Katherine Wollermann, quien conquistó la medalla de oro en los Juegos Paralímpicos de este año.

“Quiero agradecer al Círculo, a quienes votaron. Con Katherine hemos tenido un año bonito, redondo, y donde hemos tenido la fortuna de ganar, pero no siempre se gana porque hay altos y bajos. Felicito a mis compañeros que están acá en esta premiación, donde he venido de 2010 y me tocó aplaudir a grandes deportistas”, indicó Crovetto.

Francisca Crovetto, la chica dorada del deporte chileno (Imago)

¿Quiénes entregaron este premio?

La condecoración al “Mejor de los Mejores” se entrega tras una votación donde participa la directiva del Círculo de Periodistas Deportivos, junto al ministro del Deporte, Jaime Pizarro; Miguel Angel Mujica, presidente del Comité Olímpico de Chile; Sebastián Villavicencio, presidente del Comité Paralímpico; e Israel Castro, director del Instituto Nacional de Deportes.