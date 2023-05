Hoy por hoy el mundo del tenis calienta motores con el Masters 1.000 de Roma, donde solo Cristian Garin sigue en competencia tras la caída de Nicolás Jarry, para vivir uno de los cuatro torneos más esperados de la temporada: Roland Garros. El segundo Grand Slam del año se acerca a pasos agigantados, pero a Rafael Nadal de seguro le gustaría que no estuviera tan cerca.

El legendario tenista español de 36 años está fuera de competencia desde enero, cuando cayó en segunda ronda del Australian Open, y lucha con una rebelde lesión grado 2 en el psoas ilíaco de la pierna izquierda. Así, a once días de que comience el Abierto de Francia un video que circula enciende las alarmas y pone en duda su presencia en el torneo donde se ha coronado 14 veces campeón.

Nadal, actualmente en el puesto 14° del ranking ATP, todavía no logra dejar atrás totalmente la dolencia que lo afecta hace ya casi cuatro meses, y esto lo ha privado de participar de importantes torneos como el ATP 500 de Barcelona o los Masters 1.000 de Montecarlo, Madrid y Roma. Y la situación no pareciera estar muy cerca de cambiar.

En redes sociales circula un vídeo en el que se puede ver al campeón de 22 títulos de Grand Slam muy adolorido en medio de una sesión de entrenamiento de este miércoles 10 de mayo recién pasado. Con apoyo de su equipo, Rafa intentó seguir la práctica pero no lo consiguió y esta tuvo que finalizar. Por ende, se encienden con todo las alarmas.

Con esto, habrá que estar muy atento a las informaciones que puedan salir desde el ex número uno del mundo. Cabe destacar igualmente que en sus últimas bajas ha sido el propio Rafa, a través de sus redes sociales, quien ha avisado que no participará en distintos torneos. Por ende, en caso de no jugar Roland Garros seguramente será él mismo quien lo confirme.

Así las cosas, la situación de Rafael Nadal genera preocupación entre sus fanáticos, quienes esperan que se recupere pronto y pueda volver a las pistas lo antes posible para seguir disfrutando de su tenis antes de que el retiro llegue finalmente. Las esperanzas están puestas en que todavía le queden cartuchos por quemar.