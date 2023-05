El tenista español no vuelve a jugar desde el Abierto de Australia y ya no son pocas las voces que dicen que no podrá defender la corona en Roland Garros.

Este fin de semana se están desarrollando las rondas finales del Masters 1000 de Madrid. Instancias en las que, de no estar lesionado, seguramente estaría participando Rafael Nadal, que siempre brilló en su torneo de casa, ganándolo en cuatro ocasiones sobre arcilla y una vez en cemento, previo al cambio en la Caja Mágica.

Sin embargo, este 2023 todo ha sido negativo para el histórico jugador español. Y es que desde enero, cuando disputó el Abierto de Australia y debió abandonarlo por problemas físicos, parece ser una continuidad de malas noticias para el ibérico, que ya salió del top ten y si no vuelve pronto, podría perder su lugar incluso en el top 100.

Ya son varias las semanas en donde Rafa ha intentado volver a jugar. Desde Indian Wells que el español, semana a semana, ha venido aplazando su vuelta y ya se ha perdido casi la totalidad de la temporada de arcilla, su gran fuerte en todos los años en que ha competido al máximo nivel.

Ahora, esta semana, anunció que seguirá aplazando su vuelta y no jugará en el Masters 1000 de Roma. Con ello, se ha perdido cinco de los nueve Masters 1000 de la temporada y seguirá perdiendo puntos en el escalafón mundial, donde actualmente está 14.

"Todos sabéis cuánto me duele perderme otro de los torneos que han marcado mi carrera profesional y personal por todo el cariño y apoyo de los tifosi italianos.

A pesar de haber notado una mejoría estos últimos días, son muchos meses sin haber podido entrenar a un nivel alto y el proceso de readaptación tiene sus tiempos y no me queda más remedio que aceptarlos y seguir trabajando", señaló Nadal en su cuenta oficial de Instagram.

Así las cosas y solo semanas de Roland Garros, no son pocos los que dicen que Nadal podría no llegar a tiempo al Grand Slam parisino, donde defiende la corona. Rafa, de no estar a tiempo, perderá 2000 de los 2445 puntos que tiene actualmente en el ranking y con ello saldría de los 100 mejores del mundo.