El legendario tenista español se bajó del torneo Conde de Godó, o Barcelona Open, ya que no ha podido superar sus problemas físicos. Tras ver acción por última vez en el Abierto de Australia, Rafa va para los tres meses sin poder ver acción en torneos.

El mundo del tenis llora porque Rafael Nadal (15°) no jugará el Barcelona Open, conocido también como torneo Conde de Godó, ya que continúa con su extenso proceso de recuperación. Fue el propio jugador y la organización del certamen los que confirmaron la triste noticia.

Cabe recordar que el legendario tenista español de 36 años sufrió una dura lesión en el Abierto de Australia que se jugó en enero de este año, y ya va para los tres meses sin ver acción oficial. Una muy lamentable información que además deja a la competencia ibérica sin su más grande figura.

Rafa Nadal va para los tres meses fuera de las canchas

El nombre del manacorí está escrito con letras doradas en la historia del deporte y del tenis, pero también en el Abierto de Barcelona. Rafa ostenta el récord de títulos alzados en el torneo de Godó, ya que ha sido campeón en 12 oportunidades de las 16 que ha participado. Además, la pista central del Real Club de Tenis de Barcelona, donde se disputa la competencia, lleva su nombre.

"Barcelona es un torneo que es especial para mí, porque es mi club de adopción y porque jugar en casa es especial. Aún no me encuentro preparado y sigo, por tanto, mi proceso de preparación para la vuelta a la competición", apuntó el ex número uno del mundo, que lleva dos meses con 25 días desde su triste 18 de enero en el que se lesionó.

Por otra parte, el director deportivo del Conde de Godó, el también histórico David Ferrero, se mostró muy triste por no poder tener a Nadal. "Es una pena no poder contar Rafa. Es un jugador al que queremos mucho y, ante una situación así, solo podemos enviarle mucho ánimo y desearle una pronta recuperación", apuntó.

Cabe mencionar también que el torneo catalán, pertenciente a la categoría ATP 500 del circuito de la Asociación de Tenistas Profesionales, comenzará este sábado 15 de abril con la qualy y desde el martes 18 arrancarán la acción con el cuadro principal. Así, los fanáticos del tenis tendrán que seguir esperando para ver nuevamente a Rafael Nadal en acción.