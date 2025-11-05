Este jueves 6 de noviembre se desarrollará la cuarta y última etapa de la carrera, la que definirá el podio de los “Titanes” y “Titanas” de esta primera versión en Sudamérica, la que comprende un recorrido de 49 kilómetros.

Titan Forest Patagonia es impulsado y financiado por el Gobierno Regional de Aysén, con el apoyo de Sernatur, para posicionar a Aysén, Patagonia como un destino internacional de naturaleza y aventura.

En la jornada de hoy, el representante chileno en la carrera dejó en lo alto el nombre de Chile y Coyhaique, porque el ciclista nacido y criado en la región, José Luis Pipo Rodríguez, logró llegar en primer lugar seguido solo por segundos por el español y deportista de élite, Luis Ángel Maté.

Luego de cruzar la meta, el chileno señaló: “Han sido días muy duros de competencia. Hoy sabía que iban a venir mis hijas, y ellas son mi motor. Este triunfo se lo dedico a mi familia, a Dios por la fuerza que me da día a día y a la Patagonia”.

Con el resultado de hoy, la tabla general sigue liderada por Luis Ángel Maté pero en el segundo lugar hay cambios, ya que ahora sube al segundo puesto el chileno José Luis “Pipo” Rodríguez, y en tercer lugar queda el destacado ciclista español, Haimar Zubeldia.

Luego de la llegada, Pipo Rodríguez comentó el noble gesto de Luis Ángel Maté en durante el recorrido: “En un momento se me salió la cadena, él se detuvo y me esperó. Es una persona de mucha clase. Fuimos juntos toda la carrera. Este es un deporte de códigos” agregó.

Por su parte, la categoría femenina terminó de la siguiente manera: Pili Fernández, Daniela Rojas y Camila Andrade.

¿Qué es el Titan Forest Patagonia?

Titan Forest Patagonia será la primera prueba de Titan World Series en Sudamérica. El evento se llevará a cabo del 3 al 6 de noviembre en Coyhaique, Chile, región de Aysén.

