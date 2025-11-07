La primera versión de la Titan Forest Patagonia llega a su fin con saldos más que positivos. Con una participación cercana a los 100 ciclistas y un rol protagónico de los deportistas locales, José Luis Pipo Rodriguez (2do) y Camila Andrade (3ra), ambos con podios en sus respectivas categorías.

El evento coronó una jornada de cuatro días de pedaleo por la Patagonia, comenzando y terminando cada circuito en un gran campamento desplegado en el Parque Urbano de la ciudad de Coyhaique.

Estos son los ganadores del Titan Forest Patagonia

El deportista de élite, Luis Ángel Maté se quedó con el primer puesto en la general, coronándose como el primer Titán de la Patagonia, al finalizar la cuarta jornada señaló lo siguiente: “Las carreras de la Titan nunca se acaban hasta cruzar la meta. En Almería tuve una avería cerca del final. Culminar esta carrera es todo un honor y estoy muy contento. Ahora me quedaré unos días en Aysén para conocer, y sin duda volveré, porque esta tierra me ha regalado muchas emociones”, comentó.

El chileno José Luis “Pipo” Rodriguez, muy emocionado, al llegar a la meta de esta cuarta jornada y final, señaló: “Sabía que me iba a estar esperando toda la gente que me quiere. Agradecido a Dios por la oportunidad nuevamente, porque pensé en un momento que no iba a andar más en bici. Y aquí estamos, viendo a mi familia, a mis chicos, dando la cara”.

A lo que agregó: “Estoy feliz, se siente el cariño de toda la región. ¡Viva la Patagonia y viva Chile! Agradecido del Gobierno Regional, de la Municipalidad de Aysén, de mi esposa y mi hija, que son mi motor, y de todos los que me apoyaron en esta carrera”, sentenció.

La ganadora del certamen en la categoría femenina, la española Pilar Fernández, compartió algunas emociona al finalizar la Titan Forest Patagonia: “Muy contenta de estar aquí y de haber conseguido todas las victorias, pero sin olvidar a todas las chicas que completaron esta Titan, tan dura y con tanto desnivel. Creo que todas hemos ganado, porque aunque somos pocas, tenemos muchas ganas. Además, este es uno de los paisajes más impresionantes y salvajes en los que he estado en bicicleta, casi intacto y verdaderamente espectacular.”

Por su parte la también coyhaiquina, Camila Andrade, dijo al luego de bajar de su bicicleta en esta primera Titan Forest Patagonia: “Estoy conforme con haber terminado la Titan; fueron cuatro días muy duros, especialmente la última etapa con tanta subida. Aun con algunos percances y desorientación, llegué a la meta contenta y con ganas de volver el próximo año para mejorar mi tiempo”.

Resultados

Femenino

1.- Pilar Fernández (ESP)

2.- Daniela Rojas (CHI)

3.- Camila Andrade (CHI)

Masculino General:

1.- Luis Angel Maté (ESP)

2.- José Luis Rodríguez (CHI)

3.- Haimar Zubeldia (ESP)

Elite Male

1.- José Luis Rodríguez (CHI)

2.- Ignacio Gallo (CHI)

3.- Rafael De Oliveira (BRA)

Master 40 Male

1.- Luis Angel Maté (ESP)

2.- Haimar Zubeldia (ESP)

3.- Aldo Paoletti (ARG)

Master 50 Male

1.- Jorge Salmeron (ESP)

2.- Marcelo Villegas (COL)

3.- Dumas López (URU)

Master 60 Male

1.- Domingo Ruiz (ESP)

2.- Pedro Garcia De Alcaraz (ESP)

3.- Fabián Alegre (ESP)

Dúo Masculino

1.- Till Schafer y Nicolás Schafer (CHI)

2.- Frederick Salazar y Paulino Arias (CHI)

3.- Gustavo Pérez y Ricardo García (CHI)

Dúo Mixto

1.- Otto Bolaños y Corina Butti (COL)

2.- José Luis Rodríguez y Verónica Hidalgo (CHI)

3.- Silvana Orrego y Gustavo Pennesi ()