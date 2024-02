Nicolás Jarry (19° del mundo) está preparando su estreno en el ATP de Santiago, donde tiene en mente en revalidar el título que levantó en la temporada 2023, con el apoyo de todo el público.

Por lo mismo, entregó una conferencia de prensa, luego de sus pasos por Buenos Aires, donde fue finalista, y Río, donde fue eliminado en primera ronda, para sus impresiones en la previa.

“Estoy muy contento de estar aquí en casa jugando un torneo de este nivel, tener esta posibilidad de estar con mi familia y amigos, llevo un par de días entrenando, me voy sintiendo cada vez mejor a las condiciones, a la altitud, los 1.000 metros que tenemos en San Carlos, y físicamente estoy bien, saludable y eso es siempre importante para una buena preparación y para competir bien sin tener impedimentos”, comentó.

Revalidar

En mente de Nicolás Jarry está en poder disfrutar junto a su público, teniendo en cuenta los gritos en contra que tuvo en Argentina, aunque para muchos pueda tener un condimento que le haga dudar.

“No siento una presión por eso, siempre quiero ganar y hacerlo de la mejor manera, ganarle al que se me cruce, y jugar bien estando en tu casa, es una oportunidad al año y es lindo hacerlo bien como lo hice el año pasado, así que me encantaría repetirlo, pero si no se da hay que seguir con la misma mentalidad, seguir confiando en el proceso y trabajar duro”, destacó.

Pese a que varios de los chilenos se deberán enfrentar entre ellos en las primeras rondas, Jarry asegura que se enfoca sólo en lo que pueda hacer en sus partidos.

“No veo el cuadro, no sé exactamente cómo está, sé que se topa Cristian (Garin) y (Tomás) Barrios en primera ronda (el vencedor va con Alejandro Tabilo). Es lo que puede tocar, no es lo mejor como chilenos en casa, el jugar con alguien de tu mismo país, uno siempre quiere que nos vaya bien en este torneo, que es la única oportunidad, es lamentable que haya ocurrido así en el sorteo, pero son cosas que pasan”, finalizó.

