Nicolás Jarry (35°) no está ni cerca de soltar el mejor momento de su carrera. El Príncipe se coronó campeón del ATP 250 de Ginebra, alcanzó su mejor ubicación histórica en el ranking ATP y este martes 30 de mayo debutó con un triunfazo ante Hugo Dellien (160°) en Roland Garros. Así, ahora celebra con todo.

La raqueta número uno de Chile tardó dos horas con 11 minutos para batir al boliviano de 29 años en tres sets corridos: 6-4, 6-4 y 6-2. Tras eso, Nico habló y valoró la gran fortaleza mental que tuvo para apretar el puño por primera vez en el cuadro principal del segundo Grand Slam del año, además de aplaudir a sus compatriotas que llegaron a apoyarlo.

“Mentalmente estuve un 10”

En conversación con ESPN post partido, Jarry señaló de entrada: “Bueno, por suerte tuve dos entrenamientos muy buenos ayer y anteayer, pude organizarme con tiempo e hice las cosas lo mejor posible para tratar de adaptarme lo más que podía y me sentí bien”.

“Tengo por ahí algunas cosas que ajustar, pero son nervios de primera ronda que creo que los manejé muy bien, empezando con un quiebre al primer juego que creo que fue clave para el desarrollo y sobre todo para mí en específico así que contento”, complementó.

Con respecto a esos puntos a mejorar, el nieto de Jaime Fillol apunta que “creo que el saque estuvo bien, en un momento me fui pero mentalmente estuve un diez. Creo que el revés necesita un poco de mejor dirección, pero sería. Al final no se puede estar perfecto, más en una primera ronda y con poco tiempo, pero la verdad quedo demasiado contento con esta victoria y con como me tomé toda la preparación”.

Para finalizar, Nico Jarry también fue consultado por la barra chilena que llegó a apoyarlo al Estadio Roland Garros. “Sí, siempre aparecen, así que bien contento con todos ellos. Era temprano, el primer partido, y llegaron igual así que muy contento”, concluyó.

Así las cosas, ahora el próximo desafío de Nicolás Jarry será la segunda ronda de Roland Garros. Este jueves 1 de junio, la Torre de Santiago tendrá que medirse con el estadounidense Tommy Paul (17°) para buscar seguir con su grandísimo momento.