Nicolás Jarry aún saborea el triunfo por segunda ronda de Roland Garros. El chileno se impuso en duros cuatro sets al 17 del mundo, Tommy Paul y se instaló por primera vez en la ronda de los 32 mejores de un Grand Slam, ratificando así que pasa por el mejor momento de su carrera.

Su ranking lo refleja, ya que de ganar en su siguiente partido, entrará por primera vez en su vida al grupo de los 30 mejores del mundo y alcanzará además su octava victoria consecutiva si contamos los triunfos que obtuvo en Ginebra para llegar al título la semana pasada.

Todo muy espectacular con el príncipe, pero que no lo fue tanto en el primer set, donde Jarry mostro ciertas dudas y lo terminó perdiendo. Sin embargo, Eugenio Salinas, más conocido como Keno Trotamundos, quien se encuentra en París despachando para RedGol, contó la firme del por qué de las dudas de Jarry en esa manga.

“Tercer juego del primer, Jarry no se encontraba conforme, estaba cometiendo muchos errores no forzados y Tommy Paul estaba muy regular. Le dice al juez: “necesito hablar con mi mujer para que me traiga zapatillas nuevas”. El juez le dice que no en primera instancia, pero después lo convence”, relató.

“Va donde su mujer, que no estaba con Juanito Jarry, ya que hacía mucho calor en la cancha, cerca de 40 grados. Ella hace la gestión, aparece un japonés de la marca que tiene hoy día el Nico y esta le dice “sé que no te van a gustar, pero es lo que hay””, agregó.

Y es que las zapatillas “eran fucsias, muy fuertes, pero vaya que cambió el partido, porque estas zapatillas llegaron cuando Jarry perdió el primer set y después de eso no volvió a perder uno”.

Una historia que fue ratificada por el propio Jarry una vez finalizado el partido. “Estaba con unas zapatillas que estaban muy gastadas y estaba patinando mucho, sobre todo el primer set, que fue cuando las usé”, destacó el tenista.

“Las zapatillas tienen un rol importante, si es que uno no se siente firme dentro de la cancha, no tiene buenos apoyos, tu pelota no va a hacer el mismo daño y por suerte pude encontrar una solución a ese problema y no me afectó mayormente”, agregó.