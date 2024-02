Cristian Garín animó uno de los partidos más épicos en lo que va de Rio Open 2024. El martes recién pasado, el chileno reaccionó a tiempo y logró revertir su duelo ante Roberto Carballés Baena imponiéndose por 2-6, 7-6(1) y 6-3.

Gago no lo había pasado bien en el inicio de la temporada y tuvo que dar una batalla de tres horas para celebrar, aunque no del todo. En los últimos puntos y especialmente tras el final, al 88 del mundo se le vio con molestias que encendieron las alarmas en nuestro país.

El hecho instaló de inmediato la duda de si podría continuar, ya que días atrás se había bajado de los torneos argentinos por una lesión. No obstante, gracias a una rápida reacción y de amanecerse en una tina de hielo, logró recuperarse por completo.

Cristian Garín festeja su regreso al triunfo en el Rio Open

A través de una historia en Instagram se pudo ver a Cristian Garín en una tina de hielo acompañado por su equipo, el que es liderado por Gonzalo Lama. En conversación con LUN se conoció no sólo que estuvo hasta las 2:00 de la madrugada en trabajos de recuperación, sino que dejó sus impresiones tras volver a festejar.

Gago reconoció que no estaba en su mejor momento, pero luchó contra él mismo para sacar adelante la tarea. “Hice todo lo posible por ganar, mi momento no era el mejor y no me quería ir de Rio sin haber por lo menos luchado”, lanzó.

El chileno también reveló que sus molestias fueron porque terminó acalambrado. “Creo que es normal al jugar con tanta humedad, con tanto rally. Los dos terminamos parecidos. Las condiciones estaban un poco más lentas, llovió todo el día, había 28 grados, con no sé cuánto de humedad”.

“Siento que ahora estoy más liberado. No venía jugando muchos partidos y ahora tengo una nueva oportunidad de seguir un día más, de mejorar, de recuperarme”, añadió.

Gago no escondió su alegría por sacarse la mufa, tal como lo hizo en plena cancha tras la victoria. “Mucho alivio, creo que lo necesitaba. En Australia perdí un partido que debí haber ganado, después a Córdoba llego sobre la hora y no aprovecho el match point, como que se estaba haciendo todo muy largo”.

Finalmente, Cristian Garín recalcó que quiere soñar en grande a pesar de su mal arranque de año. “Me preparé bien, llegué hace una semana acá a Río y estoy contento. O sea, anímicamente no estaba bien, pero con la ilusión de salir adelante”, cerró.

¿Podrá Cristian Garín volver a quedarse con el Rio Open? ¿Podrá Cristian Garín volver a quedarse con el Rio Open? YA VOTARON 0 PERSONAS

¿Cuándo juega Cristian Garín en el Rio Open?

Cristian Garín volverá a ver acción este jueves en el Rio Open. El chileno se medirá con el dueño de casa, Joao Fonseca, desde las 20:20 horas aproximadamente en la cancha Guga Kuerten.

¿Cuándo fue campeón Cristian Garín en el Rio Open?

Cristian Garín ya sale lo que es levantar el título del Rio Open. El chileno se coronó campeón del certamen en la edición 2020, derrotando a Gianluca Mager en la final por 7-6(3) y 7-5.

Sigue todas las noticias del deporte nacional, internacional y las tendencias en nuestro país en los canales de difusión de RedGol. Puedes hacerlo en WhatsApp o Google News.