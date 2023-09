Los Cóndores hicieron historia al debutar en el Mundial de Rugby de Francia 2023 este domingo 10 de septiembre recién pasado. Todo Chile se levantó a las 8 de la mañana para ver el estreno absoluto en una cita planetaria ante Japón, y aunque el resultado no fue favorable el orgullo igual es total.

41 a 12 cayó el equipo dirigido por Pablo Lemoine ante los pupilos de Jamie Joseph, quien tras terminar el partido llenó de elogios a la selección chilena de rugby.

“Tacklearon endemoniadamente”

El estratega neozelandés de la selección nipona sacó la voz en conferencia de prensa tras el partido en el Estadio Municipal de Toulouse, y no se guardó nada para elogiar al equipo criollo.

“Chile vino al partido y propuso dar una actuación con muchísimo espíritu, con mucho corazón, tacklearon endemoniadamente, buscaron recuperar la pelota, nos pusieron bajo muchísima presión”, lanzó de entrada Joseph.

Tras eso complementa que “tuvimos que saber responder a esto sin perder confianza en nosotros mismos“.

“Recibimos exactamente lo que esperábamos por parte de Chile. Es su primera Copa Mundial de Rugby, son un país con orgullo y siempre supimos que jugarían con espíritu, con corazón”, agregó.

Así, aplaude que “realmente excedieron por mucho eso y nos pusieron bajo mucha presión. Hubo que batallar con todas nuestras fuerzas”.

“Estoy orgulloso de mis muchachos. Anotar 40 puntos es una gran victoria, pero no tenemos dudas que este fue un verdadero test match. Seguro que ustedes no se esperaban lo que vieron hoy, no imaginaban a Chile jugando de esa forma, pero nosotros sí, es por eso que ganamos este test match de la forma en que lo hicimos”, agregó.

“No importa cuánto le repitas a tus jugadores que Chile va a salir a darlo todo, el apoyo que tuvieron fue genial. Los alentaron en todo momento, del mismo modo que hacen los fans japoneses con nosotros, pero uno pudo sentir que tuvieron a muchísima gente apoyándolos hoy”, concluyó.

¿Cuándo juegan Los Cóndores en el Mundial?

Tras caer 42-12 en el debut ante Japón, la selección chilena de rugby volverá a la acción este sábado 16 de septiembre. Desde las 10:00 horas, chocarán con Samoa en el estadio Matmut Atlantique.