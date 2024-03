No está siendo una buena temporada 2024 para el chileno Cristian Garín, prueba de ello ocurrió en el Chile Open, donde fue rápidamente eliminado por su compatriota Tomás Barrios, en la continuidad de su racha de derrotas en lo que va del año.

Para peor, su situación deportiva no mejora, y lo manifiesta en sus encuentros con los medios, donde afirmó que “hoy en día puedo perder con cualquiera. Estoy a un nivel muy bajo, con muchos dolores, y en este tiempo no me siento bien en la cancha“.

Tras la caída en el ATP 250 de Santiago, Garín anticipó que físicamente no está en su mejor momento, al señalar que “me esfuerzo todos los días, me levanto, entreno, juego con dolor, no sale. Me duele todo el cuerpo, y por más que lo intento no sale”.

Y si faltaba algo más, pues se confirmó que la tercera mejor raqueta nacional (83° en el ranking ATP) no participará del primer Masters 1000 de la temporada, en Indian Wells, donde debía participar de la qualy, a diferencia de Nicolás Jarry y Alejandro Tabilo, que entran directo al cuadro principal.

¿Cómo ha sido el 2024 para Cristian Garín?

Como ya dijimos, hasta ahora sólo ganó un encuentro en el presente año, al español Roberto Carballés Baena, por 2-6, 7-6 (1) y 6-3; mientras que el resto sólo han sido derrotas, casi siempre en su estreno en los torneos que disputó.

Hasta el momento, Cristian Garín no pasó de la primera ronda en el Australian Open, el Challenger de Punta del Este (Uruguay), el ATP 250 de Córdoba (Argentina), además de la polémica caída ante Joao Fonseca en el Río Open, y lo más reciente en el Chile Open.

