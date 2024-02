Cristian Garin (83°) tuvo un amargo regreso a sus tierras y cayó frente a Tomás Barrios (111°) en su debut en el Chile Open. Luego del encuentro, Gago habló con los medios de comunicación y, además de sumarse a las críticas a la cancha, abordó el difícil momento por el que está pasando.

“Me esfuerzo todos los días. Me levanto, entreno, me recupero, intento jugar con dolor, intento seguir mejorando y no sale, no sale, sale. Es difícil, es frustrante porque es mucho esfuerzo. Me esfuerzo todos los días para salir adelante y no sé qué pasa. No me logro encontrar”, partió diciendo el ariqueño.

“Puedo perder con cualquiera hoy en día. Estoy jugando horrible, me siento muy mal en la cancha, me duele todo el cuerpo. Por más que lo intento, no sale. Obviamente es decepcionante porque me esfuerzo. No es que no entrene o haga las cosas mal, todo lo contrario. Jugar así de mal es deprimente”, declaró.

El Taque, ex 17° del mundo, dijo que está “intentándolo día a día, pero cuesta cuando no salen las cosas. Lesiones, malas sensaciones, volver a tener que ganar confianza. Todavía tengo un dolor en la mano hace mucho tiempo. Lo intento y es frustrante”.

“Ahora acabo de terminar un partido de los peores que he jugado últimamente. Mañana será un nuevo día y veremos qué hacer. Ojalá encontrar la solución rápido porque es frustrante. Llevo casi un año jugando así y por más que busco la solución no sale. Sigo intentando”, siguió.

Garin: “Me afecta lo físico”

El tenista nacional fue consultado sobre una posible pausa para recuperarse y volver con energías renovadas. “Soy de una personalidad que me gusta seguir intentándolo, buscar soluciones, ver la vuelta. Más que lo mental, siento que lo que ahora me afecta es lo físico”, respondió.

“No me logró sentir bien. Tengo dolores en la muñeca, tobillo, todos los días me levanto con dolor. Mentalmente no sé qué decirte. Intento trabajar todos los días. Me levanto, trabajo. Tengo preparador físico, kinesiólogo, entrenador. Me preocupo de viajar con ellos, invertir en mi carrera. Hago todo, pero no sale. Si tomo un break es para recuperarme de los dolores que tengo, no sería un break por el tenis. Lo estoy intentando”, sentenció.

