Chile Open en la mira de tenista español: "Espero que no se vuelva a hacer este torneo"

Con el comienzo del Chile Open en San Carlos de Apoquindo, se produjo una queja generalizada por parte de los participantes en el torneo sobre el estado de las canchas, que provocó un furioso pedido de tenista español a la ATP para vetar este torneo.

Se trata del español Roberto Carballés Baena, que a última hora de este lunes se enfrentó con el francés Corentin Moutet, donde perdió por 6-3, 5-7 y 6-2, quien no dudó en calificar la cancha precordillerana como “una mierda“, y exigió a marginación del calendario del ATP 250 de Santiago.

En diálogo con la revista Clay, el hispano manifestó que “me parece una vergüenza que se juegue un ATP en esta pista, me parece peligroso para los jugadores. Espero que no se vuelva a hacer este torneo“, y agregó que “el torneo es una mierda. En esta pista no se puede jugar”.

En su crítica al Chile Open, Carballés Baena sostiene que “esto no es tenis, al final esto se convierte en la tómbola. Con miedo todo el rato a lesionarte y encima con botes que la bola directamente no bota. Sí que sentí que podía lesionarme. Cada vez que llegaba forzado tenía miedo de apretar la pierna porque todo el rato se hundía”.

¿Por qué las críticas a las canchas del Chile Open?

No fue el único jugador que puso el grito en el cielo por esta situación, su compatriota Pedro Martínez manifestó que “la pista está un poco blandita, hay veces que metes la pierna y haces un agujero, por lo que hay que parar y arreglarla”.

Por su parte, el argentino Federico Coria fue más políticamente correcto y señaló sobre las canchas del Chile Open que “entiendo que las canchas no están en las mejores condiciones, tienen que mejorar, hay que trabajarlas. Pero uno habla mal de la canchas y después te quitan los torneos, así que está bárbara la cancha”.

