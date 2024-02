"Jarry me va a c*g4r a palos": Próximo rival en el Chile Open anticipa el duelo

El chileno Nicolás Jarry debutará este miércoles 28 de febrero en el Chile Open, cuando en la court central de San Carlos de Apoquindo se enfrente, por octavos de final, al argentino Federico Coria, que en primera rueda derrotó al esloveno Alex Molcan.

Luego de su victoria por 6-1 y 7-6 (1), el trasandino adelantó el duelo que sostendrá ante la mejor raqueta de Chile (22° de ranking ATP), y se mostró brutalmente honesto a la hora de analizar al Príncipe, además de asegurar que se preparará para una “guerra”.

“Mira, las veces que hemos jugado con Jarry me ha cagado a palos, no he tenido chances”, manifestó Coria en conferencia de prensa, lo que desató la risa de los periodistas acreditados, y además agregó que “tendré que aguantar las bombas, vendré con casco, chaleco, a aguantar los misiles”.

A la hora de revelar cuál será su estrategia para vencer al chileno, el trasandino indicó que “iré a ensuciarle un poco el partido desde lo tenístico para que no le queden las bolas tan servidas después del saque”, y también sostiene que “si le gano, sería una de las mejores victorias de mi carrera“.

¿Cuántas veces se enfrentó Coria a Nico Jarry?

Si bien este miércoles será la primera vez en el circuito del ATP que se vean las caras, a nivel de Challenger, se midieron en tres ocasiones con una tendencia clara: superioridad numérica del chileno en cancha de arcilla.

Nico Jarry le ganó a Federico Coria el 2015 en el Torneo Chile 4, por 6-3 y 7-6 (5); hizo lo propio en el certamen Santiago 2, el 2020, por doble 6-4; y repitió en Campinas (Brasil) el 2021, por parciales de 6-2 y 6-3.

¿Cuándo se jugará este partido?

De acuerdo a la programación entregada por la organización del ATP 250 de Santiago, el duelo entre Nicolás Jarry y el argentino Federico Coria, se jugará este miércoles 28 de febrero, no antes de las 19:00 horas, en San Carlos de Apoquindo.

¿Podrá Nicolás Jarry volver a ser campeón en el Chile Open? ¿Podrá Nicolás Jarry volver a ser campeón en el Chile Open? YA VOTARON 0 PERSONAS

Toda la actualidad del deporte chileno e internacional en la palma de tu mano. Sigue el grupo de WhatsApp de Redgol y encuéntranos también en Google News.