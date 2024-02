Cristian Garín (83° ATP) quedó eliminado en primera ronda del Chile Open con derrota ante Tomás Barrios (111°) en duelo de raquetas nacionales con parciales de 7-6(3) y 7-5 en un apretado partido.

Garín se despide del ATP 250 de Santiago tras adelantar en la previa del torneo que no está en su mejor momento, tanto en lo tenístico como en lo físico. De hecho, el jugador nacional reveló que mantiene molestias que le impiden levantar su desempeño.

En palabras rescatadas por Radio Agricultura, Fernando González manifestó que “siempre habrá altos y bajos, tanto en la parte física como tenística. Y va de la mano. A medida que uno se va sintiendo mejor puedes tener mejores resultados, pero el alto rendimiento es eso”.

Agrega que “el filtro para estar más arriba es ese: cómo te vas adecuando a las adversidades. Es algo sumamente humano, que le ha pasado a todos, pero Cristian tiene un gran nivel, compite muy bien”.

El medallista olímpico sentenció que “Garín tiene sus bajos muchas veces, pero tiene que tener claro que tiene que trabajar y está en eso”.

El lamento de Garín y la cancha

De hecho, Garin incluso ha perdido puestos en el escalafón nacional, hoy como el tercer chileno del ránking ATP en medio de su baja y el alza de Alejandro Tabilo, hoy 51° del listado mundial.

“Me esfuerzo todos los días. Me levanto, entreno, me recupero, intento jugar con dolor, intento seguir mejorando y no sale, no sale, sale. Es difícil, es frustrante porque es mucho esfuerzo”, manifestó Gago tras la derrota ante Barrios.

Por último, Feña González fue consultado por las críticas al estado de las canchas de San Carlos de Apoquindo: “vi peores canchas en alguna oportunidad, pero una cancha mala siempre le molesta más al que va perdiendo”.

