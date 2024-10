Era una noticia que muchos veían venir, pero que nadie quería leer. Rafael Nadal confirmó su retiro del tenis profesional. Le dice adiós al deporte como uno de los más grandes, con 92 títulos ATP, 22 de ellos Grand Slams, además de cinco trofeos de la Copa Davis y dos oros en Juegos Olímpicos.

El anuncio llegó en un video de redes sociales. “Me retiro del tenis profesional. Han sido años difíciles, los dos últimos especialmente, no he sido capaz de jugar sin limitaciones. Es una decisión que evidentemente es difícil, que me ha llevado tiempo tomarla… Pero en esta vida todo tiene un principio y un final”, dijo.

“Es el momento adecuado para poner punto final a una carrera larga y mucho más exitosa de lo que jamás me hubiera podido imaginar. Me hace mucha ilusión que mi último torneo sea la final de la Copa Davis, representando a mi país. Es cerrar el círculo, ya que una de mis primeras grandes alegrías fue la final de Sevilla en 2004″, añadió.

“Me siento afortunado por todas las cosas que he podido vivir. Quiero agradecer a todo el tenis, todos los que engloban este deporte, a mis compañeros, especialmente a mis grandes rivales. He pasado muchísimas horas con ellos y he vivido momentos que voy a recordar el resto de mi vida”, manifestó.

Rafael Nadal no juega desde los Juegos Olímpicos… Su último torneo será la final de la Copa Davis, entre el 19 y el 24 de noviembre, en Málaga | Getty Images

Los agradecimientos de Rafael Nadal en el fin de su carrera

“Hablar de mi equipo… Uff. Se me hace un poquito más difícil. Mi equipo ha sido una parte muy importante de mi vida. Son amigos y han estado a mi lado en todos los momentos. Momentos malos, muy buenos, momentos donde me han tenido que apretar, aflojar… Momentos difíciles de explicar”, contó.

“La familia lo es todo para mí. Mi madre ha hecho todos los sacrificios que tenía que hacer para que lo tuviéramos todo; mi mujer, llevamos 19 años juntos, gracias por todo lo que has hecho, has sido mi compañera perfecta en todos estos años. Mi tío, que es la razón por la que empecé a jugar al tenis. Y a mi padre, una fuente de inspiración en todos los sentidos”, sumó.

“Por último, a ustedes, los aficionados. No tengo cómo agradecerles. Me han dado energía que he necesitado en cada momento. Todo lo que he vivido ha sido un sueño hecho realidad. Me voy con la tranquilidad absoluta de haber dado el máximo. Solo puedo terminar diciendo mil gracias a todos”, cerró.