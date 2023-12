Los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos fueron un éxito en Chile, donde mucha gente acudió a los recintos deportivos a disfrutar de las distintas disciplinas, lo que llenó de orgullo a todo nuestro país.

Para no dejar en el olvido este legado, la Corporación Santiago 2023 lanzó este martes en el Parque Estadio Nacional el libro “Educar para transformar: el Rol Social del Deporte”.

La obra relata instancias de formación inclusiva, diversa y sostenible en colegios de las comunas sede a lo largo del país, a través de sus profesores de educación física.

Este esfuerzo quedó plasmado en 20 experiencias en plenas salas de clase, alegría que se manifestó con los pasos de baile de Fiu y la presencia de autoridades educativas, deportivas y niños y niñas de los establecimientos que participaron en el proceso. Todos se llevaron un ejemplar del texto a la casa.

Conmovedoras historias de Santiago 2023

El director ejecutivo de Santiago 2023, Harold Mayne-Nicholls, recogió la historia del pequeño Vicente, alumno de la Escuela Básica Rural San José y la leyó al público presente.

“Cuando estoy enojado con alguien, juego a la pelota y se me pasa, es como algo que me ayuda, aparte unirme con mis compañeros, algo que me ayuda a pensar solamente en eso y concentrarme, porque algo que me gusta hacer”, indicaba el texto.

Mayne-Nicholls reflexionó al respecto. “Muy simple, pero muy real. En vez de salir a pelear con alguien, en vez de generar una desunión, va a participar en una actividad física, con eso se olvida del problema y busca una solución”.

Luego agregó que “creo sinceramente que los Juegos demostraron que no necesitamos estar peleando, sino ser capaces de construir, de concentrarnos, de jugar a la pelota para que se nos pase el enojo y entre todos saquemos adelante nuestro país y nuestra comunidad”.

En tanto María Olivia Rivas, jefa del área de Interacción con Comunidad del comité organizador, mencionó que “esto es un sueño que comenzó hace mucho tiempo. En algún momento creímos que iba a pasar: tener a miles de niños caminando, jugando y gozando por todos nuestros recintos y en todas las regiones”.