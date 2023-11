La emoción de Santiago 2023 está lejos de terminar. Tras el fin de los Panamericanos el pasado domingo 5 de noviembre, el Team Chile está listo para defender el nombre de su país en los Juegos Parapanamericanos.

Durante una semana y media, tendremos a 33 países con más de 1900 atletas con distintos grados de discapacidad (física, visual o intelectual) en busca de una medalla de oro. Y hoy damos el puntapié inicial.

¿A qué hora es la ceremonia de inauguración de los Juegos Parapanamericanos?

La ceremonia de inauguración de los Juegos Parapanamericanos se celebra este viernes 17 de noviembre a partir de las 20:30 horas de Chile en el Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos de la comuna de Ñuñoa, en el sector nororiente de Santiago.

¿Qué artistas se presentan en la apertura de los Parapanamericanos?

Ana Tijoux

Beto Cuevas

Denise Rosenthal

Flor de Rap

Kay

Movimiento Original

Pablo Chill-E

¿Dónde ver la ceremonia inaugural de los Juegos Parapanamericanos de Santiago 2023?

La ceremonia inaugural de los Juegos Parapanamericanos de Santiago 2023 será transmitida en TV abierta por las señales de TVN, Chilevisión y Canal 13, además de TNT Sports, CDO y DSports en el cable. Revisa el canal según tu operador:

¿Quién transmite vía streaming en vivo la inauguración de Santiago 2023?

Si buscas un link para ver la inauguración de Santiago 2023 por streaming, podrás hacerlo en vivo online a través de las señales online de TVN, CHV y Canal 13, además de las pantallas de Estadio TNT Sports, Zapping TV, Panam Sports Channel y DGO.