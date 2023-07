Nicolás Jarry está viviendo un momento dorado en su carrera. Su gran crecimiento lo hizo meterse en la elite del tenis mundial y en Wimbledon tendrá uno de los mayores desafíos deportivo de su vida al enfrentar a Carlos Alcaraz, el actual N°1 del mundo. Un duelo imperdible, que aquí te contamos cómo ver.

¿Cómo ver a Nicolás Jarry vs Carlos Alcaraz?

El duelo del chileno será el sábado 8 de julio a las 8:30 horas. En TV el partido podrá verse en la pantalla de ESPN 2 o ESPN 3, mientras que de forma online estará disponible en la plataforma de STAR+. Revisa a continuación el listado de canales según tu cableoperador:

ESPN 2

VTR: 49 (SD) (Stgo) – 841 (HD)

DTV: 625 (SD) – 1623 (HD)

ENTEL: 214 (HD)

CLARO: 175 (SD) – 475 (HD)

GTD/TELSUR: 85 (SD)

MOVISTAR: 482 (SD) – 886 (HD)

TU VES: 510 (SD)

ZAPPING: 91 (HD)

ESPN 3

VTR: 153 (SD) – 842 (HD)

DTV: 626 (SD) – 1626 (HD)

ENTEL: 216 (HD)

CLARO: 176 (SD) – 476 (HD)

GTD/TELSUR: 86 (SD) – 854 (HD)

MOVISTAR: 495 (SD) – 887 (HD)

TU VES: 108 (HD) – 512 (HD)

ZAPPING: 92 (HD)

Sin miedo ante el mejor del mundo

Nicolás Jarry arrancó su 2023 fuera de los 150 mejores tenistas del mundo. Sin embargo, con duro trabajo y un temple de acero, el Príncipe volvió a meterse entre los grandes del circuito. Hoy está en el casillero 28° del ATP y ya ha conquistado dos títulos en la temporada. En Roland Garros registró su mejor actuación en un Grand Slam al llegar a octavos de final, fase a la que quiere volver ahora en Wimbledon.

En la catedral del tenis Nico desafiará a Carlos Alcaraz, el que para muchos es el llamado a suceder a los históricos Roger Federer, Rafael Nadal y Novak Djokovic. El español es el N°1 del planeta y además ya cuenta con un Grand Slam bajo el brazo, con la conquista del US Open 2022. Jarry y Charly han jugado una sola vez, con triunfo para el europeo.

“Él es el número uno, él viene de ganar Queens. Aquí en Wimbledon no he podido verlo, pero mi juego no cambia mucho. Siempre soy agresivo, yo salgo a buscar los partidos y lo haré también contra él, como lo hice en Rio. Es muy fuerte mentalmente, tiene una tremenda derecha, pero es humano. Yo sé que puedo hacerle daño“, aseguró Jarry a Clay Mazine. Se viene un partidazo en Londres.