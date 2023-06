Carlos Alcaraz (2°) viene de experimentar una dura caída ante Novak Djokovic (1°) en semifinales de Roland Garros, literal. Cuando se jugaba el tercer set en el Court Philippe Chatrier el tenista español nos recordó que no lleva toda una vida en el circuito y solo tiene 20 años, por lo que su cuerpo sufrió las consecuencias de la tensión que sintió en dicha instancia. Así, ahora mira de cara a Wimbledon.

Tras el cierre del Abierto de Francia, el segundo Grand Slam de la temporada, el tercero está a la vuelta de la esquina. Desde el lunes 3 de julio comenzará a jugarse el torneo británico, y justamente Nole es el campeón defensor. Y ante eso Carlitos asume desde ya que es complejo arrebatarle el trono.

Wimbledon: Alcaraz asume menos probabilidades de vencer a Djokovic

El tenista oriundo de El Palmar, que ya ha tenido dos entrenamientos en superficie de hierba, arribó a Londres para jugar jugar el ATP de Queen’s tras una semana en Murcia donde descansó cuatro días y entrenó otros tres días en pista dura.

“La parte más difícil en esta superficie es moverme bien“, destacó el número uno del mundo más joven de la historia en conferencia de prensa.

“Hay que tener más cuidado que en otras superficies. Lo que encuentro más cómodo es ir a la red, jugar agresivo, jugar con ese estilo me gusta y es cómodo”, complementó.

El pasto no le va muy bien al tenista murciano, donde ha jugado tan solo dos torneos oficiales: Wimbledon 2021 y 2022. Esto además del certamen junior en 2019 y hacer una serie de partidos de exhibición en Hurlingham el año pasado.

“Yo siempre he dicho que yo pienso que puedo ganar en cada torneo al que voy”, comentó Alcaraz con respecto a las palabras de Nick Kyrgios, quien aseguró que es el único capaz de vencer a Djokovic en la hierba.

“En hierba es cierto que es más complicado. Igual no tengo tanta experiencia y en los partidos que he jugado me ha costado un poquito. Djokovic junto con Federer son de lo mejor que ha pisado una pista de hierba, así que va a ser complicado”, lanzó.

“Kyrgios ya hizo una final de Wimbledon, tiene un juego muy bueno aquí. No voy a decir que no estoy capacitado de ganarle a Djokovic, pero en esta superficie tengo menos posibilidades”, cerró Alcaraz.