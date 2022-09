Si eres fanático del boxeo seguro que ya cuentas las horas para otra velada de combates que tiene un número central más que imperdible en toda Latinoamérica y por qué no el mundo. Saúl 'Canelo' Álvarez tendrá un reencuentro con el peleador de Kazajistán y a quien ya enfrentó en dos oportunidades, Gennady Golovkin.

Esta pelea es llamada la trilogía, ya que el 16 de septiembre de 2017, hace casi 5 años, se enfrentaron por primera vez. Claro que el fallo fue dividido y se declaró como empate.

En 2018 tuvieron su revancha y en esta oportunidad el mexicano si logró imponerse quedándose con varios títulos de la disciplina. Ahora será la revancha para el kazajo, que desafiará a Álvarez en el T-Mobile de Arena de Las Vegas.

La velada tendrá varios combates con una cartelera que obviamente tendrá en el final de la noche a Canelo y GGG:

- Saúl ‘Canelo’ Alvarez (México) vs. Gennadiy Golovkin (Kazajistán) Por los títulos mundiales de la IBF, WBA Super, WBC y WBO de los Supermedianos

- Jesse “Bam” Rodríguez (EE.UU.) vs. Israel González (México)

- Ali Akhmedov (Kazajistán) vs. Gabriel Rosado (EE.UU.)

- Austin “Ammo” Williams (EE.UU.) vs. Kieron Conway (Gran Bretaña)

- Diego Pacheco (EE.UU.) vs. Enrique Collazo (Puerto Rico)

Día y hora: ¿Cuándo pelean Saúl "Canelo" Álvarez vs GGG 3?

Saúl "Canelo" Álvarez contra Gennady Golokvin pelean este sábado 17 de septiembre, en una velada que iniciará desde las 21:00 horas de Chile, siendo la pelea por el título el combate central de la noche pasadas las 00:00 horas.

Televisión: ¿En qué canal transmiten en vivo a Canelo Álvarez vs Golovkin?

El combate entre Saúl "Canelo" Álvarez vs Gennady Golovkin será transmitido en vivo en Sudamérica por ESPN, en ESPN KnockOut. Revisa las señales según tu cableoperador:

ESPN

VTR: 48 (SD) (Stgo) - 843 (HD)

DTV: 621 (SD) - 1620 (HD)

ENTEL: 212 (HD)

CLARO: 174 (SD) - 474 (HD)

GTD/TELSUR: 84 (SD)

MOVISTAR: 480 (SD) - 884 (HD)

TU VES: 508 (SD)

ZAPPING: 90 (HD)

Online: ¿Dónde ver por streaming y en vivo a Canelo Álvarez vs GGG?

Si buscas un link para ver en vivo el combate, podrás hacerlo online en STAR+.