Solo horas faltan para un combate de boxeo que se robará todas las miradas en Latinoamérica y Estados Unidos, porque en el T-Mobie de Las Vegas Saúl 'Canelo' Álvarez tiene una pelea de alto vuelo con el kazajo Gennady Golovskin, velada que se promociona como una trilogía luego de las dos peleas anteriores entre ambos.

GGG ya peleó con Canelo en 2017, en lo que terminó en empate, y luego también en Las Vegas fue el turno del mexicano de imponerse en el combate.

Ahora será la tercera vez que se enfrenten en una pelea que demoró por la pandemia pero se vivirá como corresponde con un recinto lleno y millones de espectadores viendo la velada.

La pelea por el título indiscutido de peso supermediano no será la única, ya que se preparan varios combates como previa para luego tener el plato de fondo, donde Canelo es favorito contra el peleador de 40 años de Kazajistán.

Esta es la cartelera del evento en ESPN KnockOut:

- Saúl ‘Canelo’ Alvarez (México) vs. Gennadiy Golovkin (Kazajistán) Por los títulos mundiales de la IBF, WBA Super, WBC y WBO de los Supermedianos

- Jesse “Bam” Rodríguez (EE.UU.) vs. Israel González (México)

- Ali Akhmedov (Kazajistán) vs. Gabriel Rosado (EE.UU.)

- Austin “Ammo” Williams (EE.UU.) vs. Kieron Conway (Gran Bretaña)

- Diego Pacheco (EE.UU.) vs. Enrique Collazo (Puerto Rico)

Día y hora: ¿Cuándo pelean Saúl "Canelo" Álvarez vs GGG 3?

Saúl "Canelo" Álvarez contra Gennady Golokvin pelean este sábado 17 de septiembre, en una velada que iniciará desde las 21:00 horas de Chile, siendo la pelea por el título el combate central de la noche pasadas las 00:00 horas.

Televisión: ¿En qué canal transmiten en vivo a Canelo Álvarez vs Golovkin?

El combate entre Saúl "Canelo" Álvarez vs Gennady Golovkin será transmitido en vivo en Sudamérica por ESPN, en ESPN KnockOut. Revisa las señales según tu cableoperador:

ESPN

VTR: 48 (SD) (Stgo) - 843 (HD)

DTV: 621 (SD) - 1620 (HD)

ENTEL: 212 (HD)

CLARO: 174 (SD) - 474 (HD)

GTD/TELSUR: 84 (SD)

MOVISTAR: 480 (SD) - 884 (HD)

TU VES: 508 (SD)

ZAPPING: 90 (HD)

Online: ¿Dónde ver por streaming y en vivo a Canelo Álvarez vs GGG?

Si buscas un link para ver en vivo el combate, podrás hacerlo online en STAR+.