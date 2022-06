Rafael Nadal vs Francisco Cerúndolo | Ver EN VIVO ONLINE y por TV el debut del español por la 1° ronda de Wimbledon

Este martes se vivirá un gran debut en Wimbledon. Rafael Nadal (4°) regresará a la cancha para iniciar su andar en el torneo londinense ante el tenista argentino Francisco Cerúndolo (41°) en la cancha central del All England Club.

Rafa no compite desde el pasado domingo 5 de junio, cuando venció en la gran final de Roland Garros a Casper Ruud en tres sets, por parciales de 6-3, 6-3 y un contundente 6-0 final para sellar así el triunfo y su título número 22 de Grand Slam.

Sin duda demoledores números del actual número 4 del mundo que, sin embargo, tuvo en duda su presencia en Wimbledon, ya que el tenista hispano pos triunfo en Francia, se mostró con muletas, alarmando a los millones de fanáticos alrededor del mundo.

No obstante, esos problemas físicos quedaron atrás y Nadal buscará romper récords en Wimbledon este 2022, ya que tras conseguir el Abierto de Australia y Roland Garros este año, Nadal va en busca de su tercer Grand Slam, tal como lo consiguió la temporada 2010, último año donde obtuvo Wimbledon, además de conquistar Roland Garros y el US Open.

Este encuentro será el primero en el circuito para Cerúndolo y Nadal, duelo donde el vencedor de esta serie enfrentará al ganador de la llave entre el estadounidense Sam Querrey (157°) y el lituano Ričardas Berankis (106°).

