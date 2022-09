Roger Federer disputó su último partido de tenis junto a uno de sus grandes rivales en la cancha: Rafael Nadal. Y el español dejó ver toda su emoción tras su caída en dobles ante Jack Sock y Francis Tiafoe en la Laver Cup, acompañando entre lágrimas al suizo.

"Soy una persona bastante sensible. Llorar es bueno a veces, necesitas soltar estas emociones. De alguna manera, se va una parte de mi vida”, explicó Nadal.

"Ha sido un día muy especial, inolvidable, pero para todos hay un comienzo y hay un final. Es la vida. Estoy muy feliz de que Roger, que ha pasado momentos complicados en estos últimos tiempos, haya podido despedirse en la pista", complementó sobre la despedida Federer.

La cual resultó ser el último duelo de Nadal en esta la Laver Cup. El torneo anunció que el tenista se retiró este sábado por motivos personales, algo que el mismo jugador había ilustrado anteriomente a los medios de comunicación.

"No estoy bien. No voy a jugar. Necesito volver a la habitación y pensarlo bien. Tengo un conflicto interno bastante importante y ahora mismo no puedo contestar, se me hace difícil. Cuando terminen todos estos momentos de emoción volveré a mi habitación y veré qué es lo que realmente tengo que hacer”, aseguró.

Nadal habló de semanas difíciles: "Pocas horas de dormir, un poquito de estrés en general. Situaciones un poco más complicadas de lo habitual en casa. He tenido que lidiar con una presión diferente a la que estás acostumbrado en la vida profesional", argumentó.