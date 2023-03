La temporada 2022-23 de Los Angeles Lakers no ha estado exenta de problemas en la NBA, ya que faltando poco para el termino de la fase regular aún no asegura su presencia en la postemporada eincluso cada jornada que pasa lo tiene peleando por no salir de la zona de Play In.

Es por ello que en Redgol te traemos la programación con los últimos 10 partidos de los Lakers en la fase regular, su último camino previo a conocer su destino en la temporada.

Fixture de Los Angeles Lakers en la NBA:

Lakers vs Phoenix Suns en el Crypto.com Arena - miércoles 22 de marzo a las 23:00 horas de Chile.

Lakers vs Oklahoma City Thunder en el Crypto.com Arena – viernes 24 de marzo a las 23:30 horas de Chile.

Lakers vs Chicago Bulls en el Crypto.com Arena – domingo 26 de marzo a las 16:30 de Chile.

Chicago Bulls vs Lakers en el United Center – miércoles 29 de marzo a las 21:00 horas de Chile.

Minnesota Timberwolves vs Lakers en el Target Center – viernes 31 de marzo a las 21:00 horas de Chile.

Houston Rockets vs Lakers en el Toyota Center – domingo 2 de abril a las 19:00 horas de Chile.

Utah Jazz vs Lakers en el Vivint Smart Home Arena – martes 4 de abril a las 21:00 horas de Chile.

Los Angeles Clippers vs Lakes en el Crypto.com Arena – miércoles 5 de abril a las 22:00 horas de Chile.

Lakers vs Phoenix Suns en el Crypto.com Arena – viernes 7 de abril a las 22:30 horas de Chile.

Lakers vs Utah Jazz en el Crypto.com Arena- domingo 9 de abril a las 15:30 horas de Chile.

¿Cuándo comienza la postemporada en la NBA?

Los playoffs de la NBA iniciarán con la ronda de cuartos de final el 15 de abril con el primer juego y se extenderá hasta el juego seis en caso de ser necesario, no obstante, antes será el turno de los Play In, los cuales se disputarán entre el martes 11 al viernes 14 de abril.