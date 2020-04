Nicolás Jarry y el apoyo de Rafael Nadal en medio de su doping: "Me ayudó, hacer trampa es algo que yo nunca haría"

Nicolás Jarry está más tranquilo, porque ya conoce su castigo por doping, y estará 11 meses alejado de las canchas.

El tenista chileno fue apoyado por gran parte de sus colegas cuando se supo su suspensión provisoria, entre ellos Rafael Nadal, situación que puso feliz al nacional.

"No sabes cuánto me ayudó, fue una alegría enorme, un alivio todo el apoyo que he recibido por todo el mundo, además de mis compañeros. Fueron momentos muy difíciles, hacer trampa es algo que yo nunca haría, trato siempre de hacer fair play, es algo que de chico lo fui aprendiendo de mi abuelo (Jaime Fillol). Estoy demasiado contento que mis compañeros me apoyen y personas tan conocidas como Rafael también", dijo el número 2 del país.