Rafael Nadal con Roger Federer tiran la talla en un Live de Instagram y el español lanza una confesión

Los Live en Instagram están de moda, porque se han masificado en los últimos meses por la pandemia mundial del coronavirus, y son muchas las estrellas, de todo ámbito, que lo usan para estar en contacto con sus seguidores.

Uno de los en vivo más popular de los últimos días se dio este lunes, y tuvo como protagonistas a los tenistas Rafael Nadal y Roger Federer.

El español empezó a transmitir solo, avisando que se iba a sumar la leyenda suiza, pero el helvético tuvo problemas de conexión, hasta que por fin apareció.

"La realidad es que no estoy jugando al tenis. No tengo pista en casa, hago mis rutinas físicas pero echo un poco de menos jugar al tenis. Tengo la suerte de que desde el gimnasio de mi academia me han podido traer algunas máquinas, pero simplemente estoy siguiendo mis rutinas diarias", dijo Rafa antes de la aparición de Su Majestad.

Llegó Federer

Federer y Nadal juntos

Luego entre Nadal y Federer compartieron opiniones, hasta que el suizo le preguntó por qué no juega con la mano derecha, siendo que lo único que hace con la zurda es manejar la raqueta, lo que generó risas y una confesión del rey de Roland Garros.

"No puedo jugar con la derecha. Eso de que puedo jugar con la derecha es un mito, una leyenda (risas). Es verdad que lo hago todo con la derecha... excepto jugar al tenis y jugar al fútbol. Con 3 o 4 años era ambidiestro, jugaba con dos reveses así que la gente no sabía si era diestro o zurdo, pero la realidad es que siempre he sentido la raqueta con la zurda, siempre", contó Rafael Nadal.

Luego tomó la palabra Federer, quien habló de su operación: "La rodilla está OK. Tuve unas buenas primeras seis semanas, luego estuvo un poco más lenta y ahora la estoy sintiendo mejor de nuevo. Lo bueno es que tengo muchísimo tiempo ahora para recuperar (risas). Sigo con los plazos de mi recuperación, estoy jugando contra la pared. Solo espero que a su debido tiempo la rodilla se recupere. Eso sí, creo que la segunda operación es más fácil de sobrellevar que la primera, no sé qué opinas tú (risas).

Llegó Murray

Pero Federer no fue el único que se sumó a la conversación con Nadal, porque luego fue el turno del británico Andy Murray.

Ahí el tema a hablar el Masters 1000 de Madrid que se va a jugar de forma virtual, donde ambos están inscritos.

"Me ha dicho Feli que llevas jugando como 3 o 4 horas a la Play para poder ponerte a punto", le dijo Andy, ante lo cual Rafa retrucó que "no hago otra cosa que no sea practicar. Nada, sinceramente hoy he jugado mi primer partido a la Play".

Las figuras del tenis comparten entre ellos y siguen en contacto con sus seguidores.